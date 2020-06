ROJADIRECTA Genoa-Juventus Torino-Lazio Barcellona-Atletico Madrid, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi 30 giugno 2020.

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di martedì 30 giugno 2020, dove spiccano Torino-Lazio e Genoa-Juventus, match validi per la 29a giornata di Serie A, e Barcellona-Atletico Madrid (Liga spagnola).

17:30 Pergolettese-Pianese (Playout Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Imolese-Arzignano (Playout Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Picerno-Rende (Playout Serie C) – Eleven Sports.

18:30 Ravenna-Fano (Playout Serie C) – Eleven Sports.

19:00 Sicula Leonzio-Bisceglie (Playout Serie C) – Eleven Sports.

19:30 Diretta Torino-Lazio (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Il Torino non riesce ad uscire dalla crisi che l’ha colto nella più recente fase del torneo: dopo la debacle di Cagliari, ora le sconfitte sono ben 7 nelle ultime 9 gare giocate. L’ultima vittoria della Lazio a Torino in campionato è di due anni fa, 0-1 grazie alla rete di Milinkovic-Savic.

Diretta Torino Lazio con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

19:30 Leganes-Siviglia (Liga) – Dazn e Dazn1.

19:30 Maiorca-Celta (Liga) – Dazn.

20:00 Giana Erminio-Olbia (Playout Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Padova-Sambenedettese (Playoff Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports.

21:15 Brighton-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Football.

21:45 Diretta Genoa-Juventus (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Il Genoa ha perso 6 delle ultime 8 gare giocate in casa: superfluo sottolineare come i liguri, per una salvezza tranquilla, debbano cambiare il proprio rendimento tra le mura amiche.

Ben augurante il precedente dello scorso anno, 2-0 per i rossoblù grazie ai gol di Sturaro e Pandev.

Diretta Genoa Juventus con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

22:00 Diretta Barcellona-Atletico Madrid (Liga) – Dazn.

Barcellona-Atletico Madrid si gioca oggi nel quadro della 33a giornata de LaLiga Santander al Camp Nou, in un duello cui il Real Madrid sarà molto attento. Un nuovo passo falso del Barça significherebbe una ulteriore possibilità verso il titolo dei “blancos”.

Diretta Barcellona Atletico Madrid con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.