Cagliari INTER Streaming Video invece di Rojadirecta TV: dove vedere Diretta Gratis Oggi

Dove vedere Diretta Cagliari-Inter Streaming Live. Si gioca alle ore 20:45 italiane di oggi lunedì 28 agosto 2023, come posticipo a chiudere della 2a giornata di Serie A 2023-2024. Si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari, dove la formazione locale allenata da Claudio Ranieri riceve la visita dell’Inter di Simone Inzaghi.

Pronostico? Nella prima giornata, l’Inter ha vinto contro il Monza nel derby lombardo, mentre il Cagliari ha pareggiato contro il Torino in trasferta. In passato, i due team si sono affrontati 42 volte sul campo del Cagliari, con un equilibrio di pareggi, vittorie dell’Inter e affermazioni del Cagliari. Nel complesso, il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 11 partite di campionato contro l’Inter. Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra Claudio Ranieri e Simone Inzaghi? Di seguito le informazioni per vedere Cagliari-Inter streaming gratis e diretta video tv.

Probabili formazioni e Fantacalcio



Ranieri sta valutando due possibili tattiche per la sua squadra, tra cui una formazione difensiva a tre con Goldaniga e Augello. In attacco, c’è una competizione tra Pavoletti e Luvumbu, mentre Oristanio potrebbe essere titolare. Inzaghi ha recuperato Darmian ma non Acerbi e potrebbe confermare gli undici giocatori che hanno giocato contro il Monza, con Thuram che avrà la preferenza su Arnautovic. Sanchez, invece, sarà ancora assente.

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Luvumbo, Oristanio. Allenatore Claudio Ranieri.

A disposizione in panchina: Aresti, Scuffet, Capradossi, Di Pardo, Goldaniga, Deiola, Jankto, Kourfalidis, Prati, Viola, Pavoletti, Shomurodov.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Stabile, Stankovic, Asllani, Sensi, Cuadrado, Frattesi, Carlos Augusto, Arnautovic.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Guardalinee: Mondin-Di Iorio. IV Uomo: Ayroldi. VAR: Marini. Assistente VAR: Longo.

L’ultima volta che le squadre si sono affrontate è stata il 1° marzo 2019, quando il Cagliari ha vinto 2-1 grazie a un autogol di Perisic e un gol di Pavoletti. L’Inter, però, ha avuto successo nelle ultime tre partite in trasferta giocate in Sardegna.

Cagliari-Inter in TV, dove la fanno vedere?



Cagliari-Inter in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Nel confronto tra l’Inter e il Cagliari, il centrocampista Nicolò Barella, ex calciatore del Cagliari, è stato molto influente con 4 assist forniti contro la sua ex squadra. Allo stesso tempo, l’attaccante argentino Lautaro Martínez ha dimostrato di essere molto efficace contro il Cagliari, segnando 8 gol contro di loro nel corso della sua carriera.

Cagliari-Inter Streaming Gratis in Italiano



Cagliari-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Fra i sardi spiccano i 3 goal in 6 partite di capitan Leonardo Pavoletti contro i nerazzurri, l’ultimo dei quali risale però al successo del 2019.

Cagliari-Inter Live Streaming alternative?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Cagliari-Inter Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja Live Club, Pirlo TV o RojadirectaTV.