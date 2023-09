JUVENTUS LAZIO Streaming Gratis Online TV, dove vederla con PC Tablet Cellulare

Dove vedere Diretta Juventus-Lazio Streaming: quando e dove si gioca. Partita valida come primo anticipo della 4a giornata di Serie A 2023/24 che si gioca oggi sabato 16 settembre 2023 allo stadio Allianz Stadium di Torino con calcio d’inizio alle ore 15:00 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come. Chi vincerà oggi la sfida tecnica Allegri vs Sarri? Di seguito dove vedere streaming Juventus-Lazio gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Juventus-Lazio Streaming, presentazione match e probabili formazioni



La positività di Pogba ha attirato l’attenzione, ma la Juventus si prepara per la difficile sfida contro la Lazio. Ci sono buone notizie per Chiesa, che potrebbe giocare accanto a Vlahovic in attacco. La difesa sta recuperando, ma Allegri prenderà una decisione su Danilo sabato mattina. McKennie è in vantaggio su Weah a destra, mentre Kostic è favorito su Cambiaso a sinistra.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore Massimiliano Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Iling Junior, Miretti, Weah, Cambiaso, Nicolussi Caviglia, Milik, Yildiz, Kean. Indisponibili: De Sciglio, Pogba. Squalificati: nessuno.

Durante il match di Napoli, è stata notata la buona prestazione dei nuovi giocatori a centrocampo. Sarri deve decidere come schierare il trio centrale, mentre in difesa sembra che il quartetto sia confermato. In attacco, l’unico dubbio riguarda Zaccagni, che è ancora in fase di valutazione a causa di un affaticamento muscolare.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri.

A disposizione in panchina: Sepe, Mandas, Gila, Patric, Lazzari, Pellegrini, Vecino, Kamada, Rovella, Isaksen, Castellanos, Pedro. Indisponibili:nessuno. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Fabio Maresca. Assistenti: Giovanni Baccini e Niccolò Pagliardini. IV Uomo: Giovanni Ayroldi. VAR: Irrati. Assistente VAR: Maggioni.

Juventus-Lazio in TV



Juventus-Lazio in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Gli abbonati a Sky e DAZN potranno vedere Juventus-Lazio anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca di Juventus-Lazio affidata a Stefano Borghi, con commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Juventus-Lazio Streaming Gratis in Italiano



Juventus-Lazio streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Juventus-Lazio Streaming alternativa Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Juventus-Lazio Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.