Quando ci saranno le controanalisi del caso doping Paul Pogba

Donati, noto per essere un oppositore del doping, ha rilasciato un’intervista a Il Fatto Quotidiano in cui ha affrontato anche il caso di Paul Pogba. Il centrocampista ha dichiarato di aver assunto un integratore consigliato da un medico, ma Donati non crede a questa spiegazione. Ha anche criticato la Wada (Agenzia mondiale antidoping) e la sua gestione del problema del doping.

Secondo Donati, oggi è impensabile che un atleta non sappia dell’illegalità delle sostanze dopanti, poiché ci sono numerose informazioni a disposizione. Inoltre, ha citato il fatto che la Francia, paese di origine di Pogba, era all’avanguardia nella lotta al doping vent’anni fa, ma che la Wada ha smantellato in parte la sua struttura. Lo stesso è successo in Italia, dove diversi laboratori sono stati chiusi. Donati ha sottolineato che la Wada si è concentrata solo sullo sport d’élite, commettendo un grave errore dal punto di vista culturale.

Infine, ha espresso sorpresa per il fatto che un club come la Juventus non abbia misure interne più rigorose per evitare errori involontari, soprattutto considerando quanto accaduto nel passato.