Paul Pogba: infortunio e preoccupazione in casa Juventus, la stagione in bilico

CASA JUVE – Dalla felicità del gol ritrovato (poi annullato) alla preoccupazione per il nuovo infortunio, la stagione di Paul Pogba non ha avuto un inizio ideale. La rete segnata contro l’Empoli è stata annullata a causa di un fuorigioco di Vlahovic, ma ciò che preoccupa maggiormente il francese è la sensazione di tirare dietro la gamba, rischiando di cadere nella spirale degli infortuni che lo ha intrappolato negli ultimi anni. Pogba dovrà sottoporsi a esami medici per valutare la situazione, ma intanto continua a mostrare determinazione sui social: ha pubblicato “Fino alla fine“.

È noto che le stagioni nel calcio possono cambiare rapidamente dopo un singolo episodio, ma l’incidente capitato a Pogba potrebbe non essere un buon segno per la stagione in cui avrebbe dovuto rilanciarsi dopo un campionato trascorso principalmente in infermeria. L’ingresso in campo contro l’Empoli nel secondo tempo è stato positivo e quel gol segnato con un potente tiro da fuori area sembrava poter essere la svolta tanto attesa, non solo da Pogba ma anche da Allegri e dai tifosi.

Invece, oltre alla delusione dell’annullamento del gol, c’è stato anche un danno fisico. Non solo la rete è stata annullata senza colpa del centrocampista francese, ma al termine della partita si è presentato un problema muscolare che ha gettato un’ombra di preoccupazione sulla testa di Pogba. Gli esami medici avranno il compito di stabilire la gravità dell’infortunio, ma Pogba non ha perso la determinazione e ha commentato su Instagram: “Fino alla fine”. Pogba non si arrende.

La carriera di Pogba è stata segnata da innumerevoli infortuni che l’hanno portato a saltare quasi 200 partite sia con il suo club che con la nazionale. La situazione si è aggravata a partire dal 2019, e adesso l’allenatore Allegri è in attesa di ulteriori dettagli sulla gravità dell’ultimo infortunio occorso durante la partita contro l’Empoli.

Aggiornamento del 4/9 ore 16:08 – Ecco l’esito delle visite mediche della Juventus:

Pogba : escluse lesioni muscolari, solo lieve sovraccarico a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra.

: escluse lesioni muscolari, solo lieve sovraccarico a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra. Gatti: distorsione della caviglia sinistra.