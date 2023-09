Empoli JUVENTUS Streaming Video TV: Dove vedere Diretta Gratis Oggi con Tablet Cellulare e PC

Dove vedere Diretta Empoli-Juventus Streaming. Alle ore 20:45 di oggi domenica 3 Settembre 2023, la Juventus di Max Allegri fa visita al Castellani all’Empoli di Zanetti nella partita valida per la 3a giornata di Serie A.

Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra i due allenatori? Di seguito le informazioni per vedere Empoli-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Empoli-Juventus Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Dopo le polemiche della partita contro il Bologna, la Juventus di Allegri affronta l’Empoli in trasferta allo Stadio Castellani. L’Empoli cerca di recuperare dopo due sconfitte consecutive iniziali, mentre la Juventus ha vinto entrambe le partite nella stagione precedente. Al momento, ci sono quattro punti di differenza tra le due squadre dopo i primi 180 minuti di gioco. Entrambe le squadre torneranno in campo solo alla fine di settembre per il prossimo turno.

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Pezzella; Grassi, Marin, Fazzini; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi. Allenatore Zanetti.

A disposizione in panchina: Perisan, Stubljar, Walukiewicz, Shpendi, Gyasi, Cacace, Guarino, Ekong, Cancellieri, Ranocchia, Destro, Ebuehu, Maleh, Bastoni, Ignacchiti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Caprile, Maldini.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore Allegri.

A disposizione in panchina: Pinsoglio, Daffara, Rugani, Alex Sandro, Cambiaso, McKennie, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Pogba, Iling, Kean, Milik, Yildiz. Squalificati: nessuno. Indisponibili: De Sciglio.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Guardalinee: Rossi-Perrotti. 4° Uomo: Ghersini. VAR: Di Martino. Assistente VAR: Di Paolo.

L’Empoli si impegnerà al massimo nella partita per ottenere almeno un punto, ma la Juventus è considerata favorita secondo le previsioni. I bianconeri vogliono continuare a fare bene dopo aver ottenuto i primi quattro punti: la partita sarà combattuta, con la possibilità di molti goal da segnare in Toscana.

Vedere Empoli-Juventus Diretta al posto di Rojadirecta TV



Empoli-Juventus in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Match disponibile anche con Sky Sport Summer (canale 201 del satellite), Sky Sport Calcio (canali 202 e 249), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

La Juventus ha ottenuto nove punti nelle ultime quattro partite in trasferta della Serie A, avvicinandosi al punteggio ottenuto nelle otto partite precedenti lontano dal campo.

Guardare Empoli-Juventus Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Empoli-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e SkyGo (online su skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

L’Empoli è la squadra che ha effettuato più tiri in porta senza segnare in Serie A. Solo quattro squadre hanno fatto più tiri in porta rispetto ai toscani.

Empoli-Juventus Streaming alternativa Rojadirecta?

Per la visione della partita Empoli-Juventus, non ci sono opzioni disponibili, neppure cercando sui motori di ricerca “Roma Milan Rojadirecta TV“, poiché è stato dichiarato irregolare in Italia. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della sfida sul sito del Corriere dello Sport e sui profili social delle squadre. Ricordiamo che la legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja Live Club, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Com’è finita l’ultima volta Empoli-Juventus?