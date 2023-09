INTER Fiorentina Streaming Video TV: dove vedere Diretta Gratis Oggi

Dove vedere Diretta Inter-Fiorentina Streaming Live. Inter e Fiorentina si sfidano nel terzo match di campionato, entrambe senza sconfitte fino ad ora. L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, vuole mantenere la sua striscia di partite senza gol subiti e puntare a vincere anche contro il Milan nel prossimo derby. Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, spera di concludere una serie di partite positive, che comprende due vittorie, un pareggio e una sconfitta senza conseguenze.

A che ora si gioca Inter-Fiorentina

Si gioca alle ore 18:30 italiane di oggi domenica 3 settembre 2023, come posticipo a chiudere della 3a giornata di Serie A 2023-2024, allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro in Milano. Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra Simone Inzaghi e Vincenzo Italiano? Di seguito le informazioni per vedere Inter-Fiorentina streaming gratis e diretta video tv.

Probabili formazioni Inter-Fiorentina e Fantacalcio



Inzaghi non apporta modifiche alla formazione dell’Inter. Si prevede che Thuram giocherà insieme a Lautaro. Acerbi, Sensi e Sanchez non saranno disponibili a causa di problemi fisici. Klaassen e Pavard potrebbero essere convocati per la prima volta e si siederanno in panchina. L’Inter dovrà fare i conti con le fatiche della Conference League e sarà senza Sabiri a causa di un infortunio al ginocchio. Potrebbe esserci il ritorno di Kayode sulla fascia destra in difesa e Beltran avrà l’opportunità di giocare in attacco.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo, Nzola. Allenatore Vincenzo Italiano.

Arbitro: Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, assistenti Costanzo e Passeri con Sacchi Quarto ufficiale. In sala Var ci sarà Mazzoleni, assistito da Paganessi.

Inter-Fiorentina in TV, dove la fanno vedere?



Inter-Fiorentina in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Telecronaca di Riccardo Mancini e Dario Marcolin.

Lautaro Martínez è stato il protagonista dei gol dell’Inter in questa stagione, segnandone tre. Inoltre, nelle partite contro la Fiorentina della scorsa stagione ha contribuito a realizzare cinque gol. Nicolás González ha segnato quattro gol per la Fiorentina in questa stagione, tutti nel primo tempo delle partite.

Inter-Fiorentina Streaming Gratis in Italiano



Inter-Fiorentina streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

L’Inter ha vinto tutte e otto le partite di campionato in cui è riuscita a segnare il primo gol.

Inter-Fiorentina Live Streaming alternative?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Inter-Fiorentina Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja Live Club, Pirlo TV o RojadirectaTV.