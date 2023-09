NAPOLI LAZIO Streaming Video TV: dove vedere Diretta Gratis Oggi

Dove vedere Diretta Napoli-Lazio Streaming. Alle ore 20:45 di oggi sabato 2 Settembre 2023, il Napoli di Rudi Garcia riceve allo Stadio Diego Armando Maradona la visita della Lazio di Maurizio Sarri nel secondo big match della 3a giornata di Serie A.

Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra i due allenatori? Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Lazio streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Napoli-Lazio Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Rudi Garcia punterà sul solito modulo 4-3-3, con Politano, Kvaratskhelia e Osimhen in attacco. A centrocampo ci saranno Anguissa, Zielinski e Lobotka, mentre la difesa sarà composta da Olivera, Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus. Meret sarà il portiere titolare.

Per Maurizio Sarri, il modulo sarà speculare, con Provedel in porta, Marusic, Hysaj, Casale e Alessio Romagnoli in difesa. A centrocampo giocheranno Kamada o Cataldi, Vecino e Luis Alberto, mentre in attacco ci saranno Immobile, Felipe Anderson e Zaccani. Pedro sarà fuori per infortunio.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

A disposizione in panchina: Contini, Idasiak, Zanoli, Natan, Ostigard, Mario Rui, Cajuste, Elmas, Gaetano, Zerbin, Lindstrom, Simeone, Raspadori. Indisponibili: Gollini. Squalificati: nessuno.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

A disposizione in panchina: Sepe, Furlanetto, Gila, Patric, Lazzari, Pellegrini, Vecino, Guendouzi, Rovella, Basic, Isaksen, Gonzalez, Castellanos, Pedro. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Colombo di Como. Guardalinee: Mokhtar-Palermo. Quarto ufficiale: Mariani. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Longo.

Giovanni Di Lorenzo, dopo aver fatto degli assist a Victor Osimhen nella prima partita, ha segnato nel match contro il Sassuolo l’ultimo gol del Napoli. Questa è la prima volta che contribuisce a un gol in tre partite consecutive dal maggio 2019. Tuttavia, nel prossimo incontro dovrà fare attenzione a Ciro Immobile della Lazio, che ha segnato otto dei suoi ultimi nove gol come primi gol delle rispettive partite.

Vedere Napoli-Lazio Diretta TV



Napoli-Lazio in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Sarà la coppia composta da Pierluigi Pardo e Emanuele Giaccherini a commentare le immagini di Napoli-Lazio per DAZN.

Guardare Napoli-Lazio Streaming Gratis

Napoli-Lazio streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Napoli-Lazio Streaming alternativa?

Per la visione della partita Napoli-Lazio, non ci sono opzioni disponibili, neppure cercando sui motori di ricerca “Napoli-Lazio Rojadirecta TV“, poiché è stato dichiarato irregolare in Italia. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della sfida sul sito del Corriere dello Sport e sui profili social delle squadre. Ricordiamo che la legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja Live Club, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Com’è finita l’ultima volta Napoli-Lazio?