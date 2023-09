Serie A: il Milan in 10 uomini vince a Roma 1-2

CALCIO SERIA A – Il Milan continua la sua marcia perfetta in Serie A, vincendo contro la Roma all’Olimpico e mantenendo il punteggio pieno dopo 3 giornate. Nel primo match della terza giornata di campionato, i rossoneri di Stefano Pioli hanno vinto con un punteggio di 2-1 contro i giallorossi di José Mourinho, ancora una volta guidati da Giroud e Leao.

Giroud ha segnato il gol del vantaggio su calcio di rigore procurato da Loftus-Cheek al 9′, mentre Leao ha segnato un magnifico gol all’inizio del secondo tempo con una semi-rovesciata in caduta al minuto 48, portando il punteggio sul 2-0. Nel quarto d’ora del secondo tempo, i rossoneri sono rimasti in 10 uomini a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Tomori.

Nel minuto 92, hanno subito un gol da Spinazzola, con tiro deviato da Kalulu. Nonostante ciò, la squadra di Pioli è riuscita a resistere fino alla fine, portando a casa la terza vittoria consecutiva che li posiziona momentaneamente al primo posto in attesa delle partite di Napoli e Inter.

Tabellino Roma-Milan 1-2

Marcatori gol: 9′ rigore Giroud (M), 48′ Leao (M), 92′ Spinazzola (R).

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini (79′ Pagano), Smalling, Llorente; Celikn(70′ Spinazzola), Cristante, Paredes (70′ Bove), Aouar (31′ Pellegrini), Zalewski; El Shaarawy (70′ Kalulu), Belotti. A disp.: Boer, Svilar, Karsdorp, Kristensen, N’Dicka, Spinazzola, Bove, Pagano, Pellegrini, Pisilli, Lukaku. Allenatore Mourinho.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek (65′ Kalulu), Krunic, Reijnders; Pulisic (77′ Chukwueze), Giroud (70′ Pobega), Leao (77′ Okafor). A disp.: Sportiello, Mirante, Florenzi, Kalulu, Kjaer, Pellegrino, Adli, Musah, Pobega, Romero, Chukwueze, Okafor. Allenatore Pioli.

Arbitro: Rapuano da Rimini. Ammoniti: Lukaku, Tomori, Loftus-Cheek, Okafor. Espulso Tomori al 61′ per doppia ammozione.

Alcune statistiche del dopo gara

Olivier Giroud è diventato il primo giocatore a segnare quattro gol nelle prime tre giornate di una singola stagione di Serie A con la maglia del Milan da Andriy Shevchenko nel 2001/02.

è diventato il primo giocatore a segnare quattro gol nelle prime tre giornate di una singola stagione di Serie A con la maglia del Milan da Andriy Shevchenko nel 2001/02. Olivier Giroud ha trovato il gol in sei presenze di fila nei cinque grandi campionati europei per la seconda volta in carriera: la prima volta ci era riuscito tra febbraio e aprile 2015 con l’Arsenal.

ha trovato il gol in sei presenze di fila nei cinque grandi campionati europei per la seconda volta in carriera: la prima volta ci era riuscito tra febbraio e aprile 2015 con l’Arsenal. Il Milan ha vinto ciascuna delle prime tre gare stagionali per la terza volta negli ultimi quattro campionati di Serie A: lo stesso numero di volte in cui era accaduto nei precedenti 29.

ciascuna delle prime tre gare stagionali per la terza volta negli ultimi quattro campionati di Serie A: lo stesso numero di volte in cui era accaduto nei precedenti 29. Il Milan è la squadra contro cui José Mourinho ha perso più partite nel corso della sua carriera in Serie A (quattro in nove precedenti).