ROMA MILAN Streaming Video TV: Dove vedere Diretta Gratis Oggi con Tablet Cellulare e PC

Dove vedere Diretta Roma-Milan Streaming. Alle ore 20:45 di oggi venerdì 1 Settembre 2023, la Roma di José Mourinho riceve allo stadio Olimpico il Milan di Stefano Pioli nel big match valido per la 3a giornata di Serie A.

Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra i due allenatori? Di seguito le informazioni per vedere Roma-Milan streaming gratis e diretta video tv. Si gioca dopo Salernitana-Napoli delle ore 18:00.

Diretta Roma-Milan Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



La Roma cerca la prima vittoria stagionale dopo una sconfitta contro l’Hellas Verona, mentre il Milan spera di continuare il suo inizio perfetto dopo due vittorie consecutive. L’arrivo di Romelu Lukaku potrebbe aiutare la Roma a migliorare il suo attacco, mentre il Milan si affida alle prestazioni di Christian Pulišić ed Olivier Giroud.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Aouar, Cristante, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy, Belotti. Allenatore José Mourinho.

A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Ndicka, Karsdorp, Spinazzola, Celik, Paredes, Bove, Pagano, Pisilli, Azmoun, Dybala, Lukaku. Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Sanches. Squalificati: nessuno.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Kalulu, Kjaer, Pellegrino, Florenzi, Adli, Pobega, Zeroli, Musah, Romero, Chukwueze, Okafor. Indisponibili: Bennacer. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Rapuano della sezione di Rimini. Guardaline: Meli-Alassio. IV Uomo: Massa. VAR: Irrati. Assistente VAR: Di Vuolo.

Con un punteggio perfetto, il Milan ha la possibilità di trionfare in tutte e tre le prime partite della stagione per la terza volta negli ultimi quattro campionati di Serie A, esattamente come è accaduto in 29 occasioni precedenti.

Vedere Roma-Milan Diretta



Roma-Milan in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Sarà la coppia composta da Pierluigi Pardo e Emanuele Giaccherini a commentare le immagini di Roma-Milan per DAZN.

La Roma è la squadra che ha ricevuto meno tiri in stagione tra i cinque maggiori campionati europei, con soli otto tiri subiti. Tuttavia, ha subito quattro gol, il che si traduce nel peggior rapporto tra reti subite e tiri subiti (50%).

Guardare Roma-Milan Streaming Gratis

Roma-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Roma ha subito quattro gol su azione in questo avvio di campionato, così come il Frosinone. D’altra parte, il Milan è la squadra che ha segnato più gol su questa situazione di gioco, insieme a Fiorentina, Inter, Lecce e Napoli.

Roma-Milan Streaming

Per la visione della partita Roma-Milan, non ci sono opzioni disponibili su siti irregolari in Italia. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della sfida sul sito del Corriere dello Sport e sui profili social delle squadre.

