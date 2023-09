Davy Klaassen è il nuovo acquisto dell’Inter

CALCIOMERCATO INTER – Davy Klaassen, centrocampista olandese, si unirà all’Inter dopo aver giocato per l’Ajax per tre anni dal 2020. Ha firmato un contratto annuale con un’opzione di rinnovo per il secondo anno. Klaassen ha segnato 93 gol in 321 partite con l’Ajax e ha una carriera internazionale con la nazionale olandese. Ha anche esperienze in Premier League con l’Everton e nel campionato tedesco con il Werder Brema.

Klaassen (nato il 21 Febbraio del 1993) si concentra soprattutto nell’ultimo terzo del campo ed è noto per la sua abilità nel segnare gol. Ha vinto cinque volte l’Eredivisie e altri trofei con l’Ajax. Ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile dell’Ajax e ha debuttato in prima squadra nel 2011. Non è sposato e ha avuto relazioni con Laura Benschop e Amber Moolenbeek.