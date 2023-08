Juventus: ufficiale l’acquisto di Livano Comenencia dal PSV

CALCIOMERCATO JUVE – La Juventus ha completato l’acquisizione di Livano Comenencia dal PSV a titolo definitivo. Il giovane esterno destro è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio olandese e il suo trasferimento costerà circa 3 milioni di euro.

Il classe 2004 Livano Comenencia ha un grande fisico, ottima velocità e può giocare anche da difensore centrale o mediano di contenimento.

Inizialmente si unirà alla squadra Next Gen della Juventus per approcciarsi al calcio italiano. Questo è un importante innesto per il futuro della squadra, poiché Massimiliano Allegri ha dimostrato in passato di saper sviluppare giovani talenti.