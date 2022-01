Aaron Ramsey pronto a lasciare la Juve

La super sfida Milan-Juventus di Serie A delle 20:45 di questa sera viene accompagnata dalle ultime notizie di calciomercato in casa della Vecchia Signora.

“Stanno tutti bene, tranne Bonucci e Ramsey, che sta per partire”, ha commentato Massimiliano Allegri alla domanda dei cronisti su Aaron Ramsey, sulla rampa di partenza. Il centrocampista gallese non ha trionfato durante la sua permanenza alla Juventus, ed è molto vicino al ritorno in Premier League, competizione in cui si è distinto con l’Arsenal.

Secondo The Sun nelle ultime ore la squadra del Burnley avrebbe superato il Crystal Palace conquistando il giocatore bianconero. L’alto stipendio del calciatore, che riceve circa 7 milioni di euro a stagione, è il grande ostacolo per ottenere i servizi del giocatore. Secondo il suddetto mezzo, i clarets prenderanno in prestito Ramsey fino alla fine della stagione.