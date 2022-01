MILAN-JUVENTUS Streaming Gratis TV, dove vedere il match: DAZN Sky Video YouTube o Facebook Live?

Dove vedere Diretta Milan-Juventus Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 23 gennaio 2022, il Milan di Pioli riceve allo Stadio di San Siro (Milano) la visita della Juventus di Allegri per quello che è il big-match della 23a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Milan-Juventus streaming gratis e diretta tv.

Diretta Milan-Juventus Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Il giocatore del Milan Ante Rebić ha segnato negli ultimi tre scontri diretti contro la Juventus in Serie A: tutti quei gol sono arrivati dopo il 75° minuto di gioco. Paulo Dybala della Juventus ha fatto gol nelle sue ultime due presenze ufficiali, ed ha fatto assist per tre degli ultimi quattro gol della sua squadra negli scontri diretti contro il Milan. Lo scontro diretto inverso disputato all’inizio di questa stagione è terminato 1-1, ma queste due squadre è dal 1991/92 che non pareggiano entrambi gli scontri diretti di una singola stagione di Serie A.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, A Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Stanga, Gabbia, Bakayoko, Bennacer, Saelemaekers, Rebic, Giroud, Maldini, Castillejo. Indisponibili: Tomori, Kjaer, Pellegri, Ballo-Tourè, Kessié, Plizzari. Squalificati: nessuno.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Dybala, McKennie; Morata. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Danilo, Rugani, Luca Pellegrini, Arthur, Bentancur, Kulusevski, Bernardeschi, Kaio Jorge, Kean, Aké. Indisponibili: Ramsey, Chiesa, Bonucci. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Assistenti: Costanzo e Passeri. IV uomo: Marcenaro. Var: Di Paolo. Assistente Var: Valeriani.

Milan-Juventus in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Allegri (Juve): “La Juventus arriva da 9 anni irripetibili, l’anno scorso hanno vinto due trofei e la Champions, quest’anno è andato via Ronaldo e stiamo dando più spazio ai giovani, che devono crescere in esperienza. I ragazzi sono molto migliorati, con l’Udinese abbiamo giocato con maturità”.

Milan-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Allegri su Kean e Arthur: “Sono contento di ciò che sta facendo Moise, perché ha segnato gol importanti. Come tutti ha alternato momenti migliori e altri meno però non scordiamoci che è un duemila. Arthur veniva da sei mesi di inattività, aveva bisogno di ritrovare continuità. Le sue qualità non si discutono”.

La Juventus è imbattuta da otto partite di campionato grazie a sei successi e due pareggi, la miglior striscia per i bianconeri nella competizione dal dicembre 2020 (12).