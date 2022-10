MILAN JUVENTUS Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla Online: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Milan-Juventus Streaming senza Rojadirecta. Big Match della 9a giornata di Serie A 2022/23 e che si gioca oggi sabato 8 ottobre 2022. a San Siro (ennesimo sold out a Milano) con calcio d’inizio alle ore 18:00 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come.

Sorridono ai bianconeri i precedenti nel massimo campionato italiano: su 221 confronti, infatti, sono state 87 le vittorie esterne del club torinese contro le 63 affermazioni meneghine, cui si aggiungono 71 pareggi. . Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Milan-Juventus gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Milan-Juventus Streaming, presentazione match e probabili formazioni



La Juventus ha battuto il Bologna 3-0 domenica scorsa, che, insieme alla vittoria per 3-1 contro il Maccabi Haifa a metà settimana in UCL, è stata una risposta perfetta alla richiesta di Massimiliano Allegri di ricominciare da capo dopo la sosta per le Nazionali. L’ultima vittoria è stata, tuttavia, ispirata dai tre assist di Ángel Di María, ma l’esterno argentino non sarà presente qui poiché dovrà scontare una squalifica in campionato

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Krunic, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Jungdal, Thiaw, Dest, Ballo-Touré, Vranckx, Pobega, Bakayoko, Adli, De Ketelaere, Rebic, Origi. Indisponibili: Calabria, Florenzi, Ibrahimovic, Kjaer, Maignan, Messias, Saelemaekers. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Di María è stato infatti espulso nell’ultima trasferta della Juventus, una sconfitta sconvolgente per 1-0 contro i nuovi arrivati del Monza, che sono di proprietà dell’ex presidente del Milan Silvio Berlusconi! Le prestazioni in trasferta della squadra ospite restano problematiche poiché la Juventus ha vinto l’ultima trasferta alla fine di aprile, perdendo quattro delle sei trasferte ufficiali successive (2 pareggi) e segnando al contempo solo tre gol.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Miretti, Paredes, McKennie, Fagioli, Soulé, Kean. Indisponibili: Kaio Jorge, Chiesa, Aké, Pogba, De Sciglio. Squalificati: Di Maria. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Orsato di Schio.

Assistenti: Carbone e Giallatini.

IV uomo: Fabbri.

VAR: Chiffi.

Assistente VAR: Marini.

I rossoneri hanno fin qui raccolto 17 punti frutto di cinque vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, arrivata in casa contro il super Napoli di Spalletti. La Juventus invece è ferma a 13 punti e ha vinto solo tre partite di campionato sulle otto giocate, tutte in casa. In trasferta infatti ha collezionato solo due pareggi e una sconfitta (contro il Monza).

Milan-Juventus in TV al posto di Rojadirecta Canale



Milan-Juventus in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Milan-Juventus anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca di Milan-Juventus affidata a Pierluigi Pardo con commento tecnico di Dario Marcolin; interventi da bordo campo di Federica Zille e Davide Bernardi.

Milan (due) e Juventus (quattro) sono due delle tre squadre ad aver perso meno partite in Serie A nel 2022, tra loro troviamo il Napoli (tre) – considerando le formazioni presenti in entrambe le ultime due stagioni.

Milan-Juventus Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Milan-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Juventus ha vinto sei delle ultime nove gare contro il Milan al Meazza in Serie A (1N, 2P), segnando il doppio dei gol dei rossoneri nel periodo (14 vs 7).

Milan-Juventus Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Milan-Juventus Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Il Milan è rimasto imbattuto in quatto delle ultime cinque sfide contro la Juventus in campionato (2V, 2N) dopo che aveva perso 13 delle 14 precedenti (1V).