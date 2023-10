MILAN JUVENTUS Streaming TV, dove vederla Gratis Online: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Milan-Juventus Streaming. Big Match della 9a giornata di Serie A 2023/24 e che si gioca oggi sabato 22 ottobre 2023. a San Siro (nuovo sold out a Milano) con calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero in italiano, scopri di seguito come.

Il Milan ha raggiunto lo stesso risultato in cinque partite questa stagione, sia all’intervallo che al termine del match, un record tra tutte le altre squadre di Serie A. Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra Pioli e Allegri? Di seguito dove vedere streaming Milan-Juventus gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Milan-Juventus Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Il Milan era al vertice della classifica di Serie A dopo otto partite grazie alla vittoria di misura in trasferta contro il Genoa. Olivier Giroud ha effettuato una doppia parata dopo l’espulsione del portiere Mike Maignan. Theo Hernández ha ricevuto un cartellino giallo. Il Milan dovrà affrontare la Juventus senza questi due giocatori. Il Milan ha vinto sei partite casalinghe consecutive e spera di vincerne la settima. Il Milan ha tenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite casalinghe ufficiali.

Anche la Juventus ha tenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite. Nicolò Fagioli della Juventus è stato squalificato per sette mesi a causa di uno scandalo di scommesse illegali. La Juventus ha guadagnato 17 punti nelle prime otto partite, ma ha perso contro il Sassuolo e pareggiato contro l’Atalanta nelle ultime partite in trasferta.

Pioli e Allegri hanno problemi di formazione a causa di squalifiche e infortuni. Pioli dovrà fare a meno di Maignan e Theo Hernandez, sostituendoli con Mirante e Florenzi. Allegri ha perso Danilo e Fagioli, ma ha recuperato Chiesa. Le squadre schiereranno formazioni diverse a causa di queste assenze.

MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Nava, Kjaer, Kalulu, Pellegrino, Bartesaghi, Jimenez, Pobega, Krunic, Romero, Traoré, Okafor, Jovic. Squalificati: Theo Hernandez, Maignan. Indisponibili: Bennacer, Caldara, Chukwueze, Sportiello.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. Allenatore Max Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Huijsen, Cambiaso, Miretti, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Chiesa, Yildiz, Iling-Junior, Kean. Squalificati: Fagioli, Pogba. Indisponibili: Alex Sandro, Danilo, De Sciglio.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Assistenti: Colarossi-Lo Cicero. IV uomo: Marcenaro. VAR: Irrati. Assistente VAR: Maggioni.

Milan-Juventus in TV, che canale?



Milan-Juventus in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Milan-Juventus anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky.

La Juventus si prepara per il match contro il Milan, che è attualmente in testa alla classifica. L’allenatore Massimiliano Allegri ha commentato la situazione di Nicolò Fagioli, il quale ha patteggiato e sarà squalificato fino a fine maggio. Allegri chiede che il giocatore venga sostenuto durante questo periodo e sottolinea l’importanza di affrontare le difficoltà come stimolo per trovare soluzioni. Inoltre, sottolinea la necessità di rimanere concentrati e sereni nel calcio, nonostante i pericoli che possono presentarsi.

Milan-Juventus Streaming Gratis in Italiano



Milan-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Nella partita tra Milan e Juve, il capitano della squadra bianconera sarà Rabiot. Allegri spera che questa scelta porti buoni risultati. In difesa, Rugani e Huijsen saranno i punti di riferimento. Non ci saranno grandi modifiche alla formazione, ma l’atteggiamento corretto sarà fondamentale.

Milan-Juventus Streaming alternative valide?

