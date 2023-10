Partite Streaming TV Oggi 22 ottobre 2023: Milan-Juventus alle 20:45

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis di oggi domenica 22 ottobre 2023, dove spicca Milan-Juventus delle 20:45 (Serie A).

Orari delle partite di oggi e i canali dove vederle in TV

12.30 Roma-Monza (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

12.30 Milan-Pomigliano (Serie A femminile) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

13.00 Cagliari-Verona (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

14.00 Las Palmas-Rayo Vallecano (Liga) – DAZN

14.00 Juventus Next Gen-Perugia (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

14.00 Brindisi-Casertana (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

14.00 Torres-Pontedera (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

14.00 Fermana-Entella (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

14.00 Empoli-Monza (Campionato Primavera) – SILIVE

15.00 Zona Serie A – DAZN

15.00 Bologna-Frosinone (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

15.00 Salernitana-Cagliari (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN 2 (canale 215 Sky)

15.00 Fiorentina-Juventus (Serie A femminile) – DAZN e RAI SPORT

15.30 Colonia-Borussia M. (Bundesliga) – SKY SPORT MAX

16.15 Sampdoria-Cosenza (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

16.15 Girona-Almeria (Liga) – DAZN

16.15 Catania-Taranto (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

16.15 Gubbio-Olbia (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

17.00 Sampdoria-Roma (Serie A femminile) – DAZN

17.30 Aston Villa-West Ham (Premier League) – SKY SPORT UNO

17.30 Heidenheim-Augsburg (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

18.00 Atalanta-Genoa (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30 Reggiana-Venezia (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

18.30 Villarreal-Alaves (Liga) – DAZN

18.30 Lucchese-Pescara (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

18.30 Avellino-Monterosi (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

18.30 Rimini-Ancona (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

18.30 Pineto-Cesena (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

18.30 Vis Pesaro-Recanatese (Serie C) – SKY SPORT (canale 256)

20.45 Diretta Milan-Juventus Streaming (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

20.45 Lione-Clermont (Ligue 1) – SKY SPORT CALCIO

21.00 Barcellona-Athletic (Liga) – DAZN

21.00 Flamengo-Vasco da Gama (Brasileirão) – SOLOCALCIO e ONEFOOTBALL

21.00 Atletico Mineiro-Cruzeiro (Brasileirão) – ONEFOOTBALL

21.00 Internacional-Santos (Brasileirão) – MOLA

23.30 Bragantino-Fluminense (Brasileirão) – SOLOCALCIO

23.30 Corinthians-America MG (Brasileirão) – ONEFOOTBALL

23.00 Coritiba-Palmeiras (Brasileirão) – ONEFOOTBALL e MOLA

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.