Streaming TV Spagna-Scozia Croazia-Turchia Albania-Repubblica Ceca: Orario Partite Gratis Online Oggi Stasera

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis di oggi giovedì 12 ottobre 2023, dove spiccano le qualificazioni a Euro 2024.

Proseguono le qualificazioni per Euro 2024. Oggi si disputano otto partite. Due incontri nel Gruppo A (Spagna-Scozia e Cipro-Norvegia), due nel Gruppo D (Lettonia-Armenia e Croazia-Turchia), due nel Gruppo E (Albania-Repubblica Ceca e Isole Far Oer-Polonia) e infine due nel Gruppo I (Andorra-Kosovo e Bielorussia-Romania). Tutta l’attenzione è focalizzata sulla interessante partita Spagna-Scozia e sul debutto di Vincenzo Montella come commissario tecnico della Turchia.

Qualificazioni Euro 2024, gli orari delle partite e i canali dove vederle in TV

Gruppo A ore 20:45 Spagna-Scozia sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Tv8 (canale 8, 108 e 508 del digitale terrestre o canale 125 della piattaforma Sky). Inoltre la gara sarà trasmessa su Sky Sport Max.

Gruppo A ore 20:45 Cipro-Norvegia (Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

Gruppo D ore 18:00 Lettonia-Armenia (Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

Gruppo D ore 20:45 Croazia-Turchia (Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

Gruppo E ore 20:45 Albania-Repubblica Ceca (Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

Gruppo E ore 20:45 Isole Far Oer-Polonia (Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

Gruppo I ore 20:45 Andorra-Kosovo (Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

Gruppo I ore 20:45 Bielorussia-Romania (Sky Sport Calcio Diretta Gol EURO 2024)

A parte Spagna-Scozia, tutte le altre gare delle qualificazioni a Euro 2024 saranno visibili in streaming su Now Tv e Sky Go.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.