TORINO-INTER Streaming TV Online Serie A, dove vederla Gratis: Live DAZN o Sky Video?

Dove vedere Diretta Torino-Inter Streaming. Alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 21 ottobre 2022, l’Inter di Inzaghi fa visita al Torino di Juric per la 9a giornata di Serie A.

Il Torino non riesce a vincere da oltre un mese in Serie A e ha difficoltà nel segnare gol. L’allenatore Ivan Jurić ha un record negativo contro l’Inter. Inoltre, il Torino ha perso la maggior parte degli scontri diretti negli ultimi anni. L’Inter, invece, è a due punti dal Milan capolista e ha l’obiettivo di mantenere la sua imbattibilità nelle trasferte di campionato senza subire gol. Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra Juric e Inzaghi? Di seguito le informazioni per vedere Torino-Inter streaming gratis e diretta tv.

Duván Zapata e Lautaro Martínez nel campionato di Serie A: Zapata ha segnato solo un gol in 12 partite, ottenendo principalmente sconfitte, mentre Martínez ha segnato dieci gol e ottenuto una serie di vittorie e pareggi. Un ulteriore gol di Martínez può portare fortuna all’Inter, considerando che hanno sempre vinto quando lui ha segnato.

Torino-Inter Streaming, presentazione match Serie A e probabili formazioni



L’allenatore Juric dovrà fare a meno di alcuni giocatori, tra cui Zapata, per la partita. Ci saranno diverse sostituzioni nella formazione, con Pellegri, Vlasic e Seck che prenderanno il posto degli infortunati. Cuadrado si è aggiunto alla lista degli infortunati della squadra avversaria. Alcuni giocatori potrebbero essere sostituiti nella formazione, come Dumfries al posto di Darmian. Lautaro è confermato come titolare in attacco. La partita sarà una sfida tra i due squadre.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Sazonov, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Vojvoda; Seck, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Juric.

A disposizione in panchina: Gemello, Popa, Zima, Lazaro, Gineitis, Antolini, Linetty, N’Guessan, Ilic, Karamoh, Radonjic, Pellegri. Indisponibili: Buongiorno, Djidji, Soppy, Zapata. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Bastoni, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Agoume, Asslani, Frattesi, Klaassen, Sensi, Sarr, Sanchez. Indisponibili: Arnautovic, Cuadrado. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Guardalinee: Liberti-Perrotti. Quarto ufficiale: Rapuano. VAR: Nasca. Assistente VAR: Paganessi.

Torino-Inter Diretta TV



Torino-Inter in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

L’Inter ha vinto sette delle ultime otto sfide (1N) contro il Torino in campionato, segnando 16 gol nel periodo (esattamente due di media a match).

Torino-Inter Streaming Gratis Online in Italiano



Vedere Torino-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Torino ha perso in tre delle ultime quattro gare casalinghe (1N) contro l’Inter in Serie A, dopo che era rimasto imbattuto in cinque (2V, 3N) delle sei precedenti partite interne contro i nerazzurri in campionato.

Torino-Inter Streaming alternativa in italiano

La sfida tra Torino-Inter non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Il Torino non ha segnato negli ultimi tre match di campionato; i granata non infilano una striscia di quattro partite consecutive senza andare in gol in Serie A dal periodo tra febbraio-marzo 2014.