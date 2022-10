CHELSEA MILAN Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con PC Tablet Cellulare: Sky, Mediaset o Amazon?

Dove vedere Diretta Chelsea-Milan Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 5 ottobre 2022, al Stamford Bridge di Londra si gioca per la 3a giornata del Girone E di UEFA Champions League.

Il Chelsea giocherà una partita assolutamente capitale per il resto della stagione. La squadra inglese ha un solo punto dopo le prime due giornate e se non dovesse vincere, le sue opzioni per essere al turno successivo sarebbero molto complicate. Il Milan ha davanti a sé la possibilità di fare un bel colpo nel girone. Se riescono a vincere, i rossoneri si siederanno su sette punti e lasceranno i rivali storici del Chelsea a sei punti dietro. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Chelsea-Milan streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Chelsea-Milan Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Due giocatori affronteranno i rispettivi ex datori di lavoro, con Pierre Emerick-Aubameyang del Chelsea che punterà a sfruttare il suo primo gol contro quello che era stato il suo primo club da professionista. A contrastarlo ci sarà l’ex giocatore del Chelsea Fikayo Tomori, il difensore del Milan ha fatto gol in una delle sconfitte contro la squadra inglese del Liverpool durante la scorsa stagione.

Chelsea (3-4-2-1): Kepa; Fofana, Thiago Silva, Koulibaly; James, Kovacic, Gallagher, Chillwell; Sterling, Mount; Aubameyang. Allenatore Potter. In panchina: Bettinelli, Mendy, Chalobah, Azpilicueta, Cucurella, Jorginho, Pulisic, Loftus-Cheek, Zakaria, Ziyech, Broja, Havertz. Indisponibili: Kanté. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Rafael Leao; Giroud. Allenatore Pioli. In panchina: Mirante, Jungdal, Gabbia, Pobega, Brahim Diaz, Origi, Rebic, Gala, Coubis. Indisponibili: Florenzi, Calabria, Kjaer, Messias, Theo Hernandez, Saelemaekers, Maignan, Ibrahimovic, Bakayoko. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Makkelie (Olanda). Assistenti: Steegstra e De Vries. IV uomo: Lindhout. VAR: Higler. Assistente VAR: Van Boekel.

Chelsea-Milan in Diretta TV al posto di Rojadirecta TV



Chelsea-Milan in diretta tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Chelsea-Milan Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Chelsea-Milan streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon. La suddetta app è disponibile per vedere il calcio streaming online su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Chelsea-Milan Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida di Champions League non sarà disponibile in alternativa Chelsea-Milan Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio o RojadirectaTV.