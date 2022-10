JUVENTUS MACCABI HAIFA Streaming Gratis ROJADIRECTA Online TV, dove vederla con Cellulare PC: Sky Sport o Diretta Infinity?

Dove vedere Diretta Juventus-Maccabi Haifa Streaming senza Rojadirecta. Juventus-Maccabi Haifa, 3a giornata del Girone H di UEFA Champions League, è in programma alle ore 21 italiane allo stadio “Allianz Stadium” di Torino. La Vecchia Signora cerca la sua prima vittoria stagionale in Champions League: come la compagine israeliana è ancora ferma a zero punti nel raggruppamento. Chi vincerà questa sera? Andiamo a vedere nei dettagli le formazioni e le informazioni per vedere Juventus-Maccabi Haifa streaming gratis e diretta video tv.

Allegri con due opzioni: con il 4-4-2 mettendo Cuadrado esterno basso. Di Maria, squalificato in campionato, rientra al fianco di Vlahovic. Milik non è al 100% ma andrà comunque in panchina. Oppure potrebbe affidarsi al 4-3-3 col ritorno di Di Maria in un tridente completato da Kostic e Vlahovic. Staremo a vedere.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore Max Allegri.

Maccabi Haifa (4-3-3): Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Chery, Lavi, Abu Fani; Atzili, Pierrot, Haziza. Allenatore Barak Bakhar.

Juventus-Maccabi Haifa in tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252). Telecronaca affidata a Riccardo Gentile, commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

Diretta Juventus-Maccabi Haifa anche con Infinity+, visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV. Qui la telecronaca sarà raccontata dalla coppia Massimo Callegari e Roberto Cravero.

Juventus-Maccabi Haifa streaming gratis attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Juventus-Maccabi Haifa streaming online disponibile anche con NOW TV, il servizio di calcio streaming online e on-demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e Infinity+, il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset, disponibile per tutti i dispositivi (pc, tablet, smartphone), anche quelli mobili Huawei o un semplice Mac.

La sfida non sarà disponibile in alternativa Juventus-Maccabi Haifa Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio o RojadirectaTV.