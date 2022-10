MACCABI JUVENTUS Streaming ROJADIRECTA Gratis Online TV, dove vederla con PC Tablet: Sky Sport o Video Infinity?

Dove vedere Diretta Maccabi-Juventus Streaming senza Rojadirecta. Maccabi-Juventus, 4a giornata del Girone H di UEFA Champions League, è in programma oggi martedì 11 ottobre 2022 alle ore 18:45 italiane allo stadio Sammy Ofer Stadium di Haifa (Israele). I bianconeri attualmente occupano il terzo posto in classifica alle spalle di PSG e Benfica (giocano a Parigi oggi alle 21), appaiate a 7 punti e prossime avversarie della Vecchia Signora: ad Haifa Bianconeri obbligati a vincere per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi. Chi vincerà questa sera? Andiamo a vedere nei dettagli le formazioni e le informazioni per vedere Maccabi-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Maccabi-Juventus Streaming, prestanzione match e formazioni



Allegri con due opzioni: con il 4-4-2 mettendo Cuadrado esterno basso. Di Maria, squalificato in campionato, rientra al fianco di Vlahovic. Milik non è al 100% ma andrà comunque in panchina. Oppure potrebbe affidarsi al 4-3-3 col ritorno di Di Maria in un tridente completato da Kostic e Vlahovic. Staremo a vedere.

La grande novità della Juventus rispetto al match di San Siro è il ritorno di Angel Di Maria, mattatore della gara d’andata con tre assist. Nel Maccabi Haifa rientreranno tra i titolari i giocatori di fede ebraica che avevano digiunato per lo Yom Kippur e che erano stati esclusi dall’undici titolare da Bakhar.

Maccabi Haifa (5-3-2) – Cohen; Sundgren, Seck, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Muhammad, Chery, Abu Fani; Pierrot, Tchibota. Allenatore Bakhar.

Juventus (4-3-3) – Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Locatelli, Paredes, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kostic. Allenatore Allegri.

Arbitro: Mateu Lahoz (Spagna).

Maccabi-Juventus in TV al posto di Roja diretta



Maccabi-Juventus in tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252). Telecronaca affidata a Andrea Marinozzi, commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

Finora il Maccabi Haifa ha perso tutte e tre le partite giocate contro la Juventus, in casa e fuori. Il doppio confronto nel girone di Champions League 2009-2010 e il match a Torino di mercoledì scorso

Diretta Maccabi-Juventus anche con Infinity+, visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV. Qui la telecronaca sarà raccontata da Riccardo Trevisani, coadiuvato da Massimo Paganin in cabina di commento.

Maccabi-Juventus Streaming Gratis invece di Roja in italiano



Maccabi-Juventus streaming gratis attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

La Juventus non ha mantenuto inviolata la porta nelle ultime cinque partite di Champions League, l’ultima volta che ha avuto una serie più lunga è stata tra aprile e dicembre nel 2013 (otto partite).

Maccabi-Juventus streaming online disponibile anche con NOW TV, il servizio di calcio streaming online e on-demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e Infinity+, il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset, disponibile per tutti i dispositivi (pc, tablet, smartphone), anche quelli mobili Huawei o un semplice Mac.

Maccabi-Juventus Streaming alternativa Roja Live o Rojadirecta?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Maccabi-Juventus Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio o RojadirectaTV.

L’ultima vittoria casalinga del Maccabi Haifa in Champions League risale all’ottobre di 20 anni fa, il 3-0 al Manchester United di Alex Ferguson. Da allora, hanno perso le ultime quattro partite interne giocate nella competizione, segnando solo un gol e non riuscendo a realizzare reti in 3 match.