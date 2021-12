JUVENTUS MALMOE Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Sky o Infinity Plus?

Dove vedere Diretta Juventus-Malmoe Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:45 italiane di oggi mercoledì 8 dicembre, il Malmoe di Tomasson visita all’Allianz Stadium di Torino la Juventus di Max Allegri per la 6a giornata di del Gruppo H di Champions League. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Malmoe streaming gratis e diretta video tv.

La sua Juventus è già qualificata agli ottavi di finale di Champions, anche se non sa ancora se come prima, cosa che si presenta alquanto difficile, visto che il Chelsea è davanti e in vantaggio per la differenza reti. Chiudere in testa però permetterebbe ai bianconeri di evitare Liverpool, City, Bayern e forse anche il Real, che Allegri considera le sue favorite per la vittoria finale insieme al club parigino del PSG di Messi.

Juventus (3-5-2): Perin; Rugani, Bonucci, De Ligt; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Rabiot, Alex Sandro; Dybala, Morata. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Cuadrado, De Winter, Locatelli, Miretti, De Graca. Indisponibili: Chiesa, Danilo, Kulusevski, McKennie, Ramsey, Kean, Lu. Pellegrini (fuori lista), Kaio Jorge (fuori lista). Squalificati: nessuno. Diffidati: Cuadrado.

Malmoe (4-4-2): I Diawara; E Larsson, Ahmedhodzic, Brorsson, Moisander; Birmancevic, Rakip, A Christiansen, Rieks; Colak, Berget. Allenatore Tomasson. A disposizione in panchina: Ellborg, Eile, Olsson, Innocent, Bjorqvist, Nalic, Gwargis, Sergio Pena, Nanasi, Abubakari. Indisponibili: Dahlin, Beijmo, Lewici. Squalificati: nessuno. Diffidati: Brosson, Larsson, Nielsen.

Arbitro: Irfan Peljto (Bosnia). Assistenti: Beljo, Ibrisimbegovic (Bosnia). Quarto uomo: Gigovic (Bosnia). Var: Martinez Munuera (Spagna). Assistente Var: Hernandez (Spagna).

Juventus-Malmoe in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 252 Satellite) con telecronaca di Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno online gratis via streaming con SportMediaset. Mediaset trasmetterà in diretta streaming la partita attraverso il servizio a pagamento di Infinity+ con telecronaca di Riccardo Trevisani e ad Andrea Agostinelli.

Juventus-Malmoe streaming gratis (per gli abbonati) con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Diretta anche su NOW, il servizio streaming on-demand offerto da Sky.

Juventus-Malmoe Rojadirecta non sarà disponibile in alternativa streaming online in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.