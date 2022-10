CREMONESE NAPOLI Streaming Gratis TV, dove vederla Online: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Cremonese-Napoli Streaming senza Rojadirecta. Match valido per la 9a giornata di Serie A 2022/23 e che si gioca allo Stadio Giovanni Zini oggi domenica 9 ottobre 2022 con calcio d’inizio alle ore 18:00 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come.

Ancora imbattuti e primi in classifica, allo Zini gli azzurri di Spalletti (ancora senza Osimhen) andranno a caccia della quinta vittoria consecutiva in campionato. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Cremonese-Napoli gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Cremonese-Napoli Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Il Napoli arriva di fiducia allo Stadio Giovanni Zini per la sua prima partita contro la Cremonese in questo secolo, e cercando di concludere ancora una volta il turno in cima alla classifica di Serie A. Ma il Napoli dovrà stare attento a non dare per scontati i tre punti prima di giocare questa partita, dato che non era riuscito a vincere in tre delle ultime sei sfide contro avversarie neopromosse in campionato (1 pareggio, 2 sconfitte).

Ancora out Osimehn tra gli azzurri di Luciano Spalletti, mentre sull’altro fronte Massimiliano Alvini dovrà fare a meno degli infortunati Chiriches, Hendry e Ghiglione.

Cremonese (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Castagnetti, Ascacibar; Zanimacchia, Meité, Buonaiuto; Dessers. Allenatore: Massimiliano Alvini.

A disposizionen in panchina: Carnesecchi, Saro, Aiwu, Vasquez, Ndiaye, Pickel, Baez, Acella, Milanese, Escalante, Quagliata, Ciofani, Felix, Tsadyout, Okereke. Indisponibili: Chiriches, Hendry, Ghiglione. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori; Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Zedadka, Demme, Anguissa, Lozano, Zerbin, Gaetano, Ndombele, Simeone. Indisponibili: Osimhen. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Abisso di Palermo. Assistenti: Di Meo e Mondini. IV uomo: Sacchi. VAR: Di Bello. Assistente VAR: Paganessi.

L’ultimo incrocio tra i lombardi ed il Napoli risale alla stagione di Serie B 1998/1999, mentre in Serie A le due compagini non si affrontano dalla stagione ’95/96 (0-0 all’allora ‘San Paolo’, 1-1 a Cremona).

Cremonese-Napoli in TV al posto di Rojadirecta Canale



Cremonese-Napoli in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Cremonese-Napoli anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca di Cremonese-Napoli affidata a Edoardo Testoni, con commento tecnico di Marco Parolo.

Il Napoli è imbattuto da 12 gare di campionato (10V, 2N), l’ultima volta che ha fatto meglio sotto la gestione di un singolo allenatore è stata nel novembre 2017 (26 con Maurizio Sarri alla guida); inoltre, i partenopei possono registrare almeno sette successi nelle prime nove partite stagionali per tre campionati di fila per la prima volta in Serie A.

Cremonese-Napoli Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Cremonese-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Dopo una serie di quattro sconfitte consecutive, la Cremonese ha pareggiato tre delle successive quattro gare di campionato (1P); tuttavia, questa è la seconda volta nella sua storia in cui non registra neanche un successo nelle prime otto partite in una stagione di Serie A (la precedente nel 1995/96, in cui venne sconfitta anche al nono incontro disputato).

Cremonese-Napoli Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Cremonese-Napoli Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Il Napoli non ha trovato il successo in tre delle ultime sei gare di campionato contro avversarie neopromosse (pareggio contro il Lecce ad agosto e due sconfitte contro l’Empoli la scorsa stagione), tante volte quante nelle precedenti 31 sfide contro queste squadre.