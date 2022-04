Napoli-Fiorentina Streaming Gratis Rojadirecta TV, dove vedere la partita: PirloTV Sky o Dazn?

Dove vedere Diretta Napoli-Fiorentina Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 15:00 italiane di oggi domenica 10 aprile 2022, Napoli e Fiorentina si sfidano allo Stadio Maradona nel match valido per la 32a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Fiorentina streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Napoli-Fiorentina Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Nell’ultimo turno di campionato il Napoli ha espugnato il campo dell’Atalanta per 3-1 dando un segnale di forza alle rivali per il titolo, mentre la Fiorentina si è aggiudicata il derby toscano contro l’Empoli vincendo 1-0. Squadra di Spalletti a 66 punti, quella di Italiano a quota 50 e a ridosso della zona Conference ed Europa League.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Lorenzo Insigne; Allenatore Spalletti. Squalificati: Anguissa. Indisponibili: Di Lorenzo, Ounas, Petagna, Malcuit.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Sottil. Allenatore Italiano. Squalificati: Torreira. Indisponibili: Bonaventura, Odriozola.

Napoli-Fiorentina Diretta al posto di Rojadirecta TV



Napoli-Fiorentina in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Napoli ha vinto tutte le ultime tre gare contro la Fiorentina in Serie A (segnando sempre almeno due gol) e non arriva a quattro successi di fila nel massimo torneo contro i Viola dal periodo compreso tra 1988 e 1990 (cinque in quel caso).

Napoli-Fiorentina Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Napoli-Fiorentina streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Napoli è la squadra che ha collezionato più punti in Serie A in queste prime 12 giornate del girone di ritorno (27, frutto di otto vittorie, tre pareggi e una sconfitta).

Napoli-Fiorentina Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Napoli-Fiorentina non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.