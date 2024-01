NAPOLI FIORENTINA Streaming Gratis TV, dove vedere la Supercoppa 2024: Rai o Mediaset?

Dove vedere Diretta Napoli-Fiorentina Streaming. Il match Napoli-Fiorentina sarà trasmesso in diretta su un canale televisivo e sarà disponibile anche in streaming. Entrambe le squadre sono determinate a vincere per guadagnarsi un posto nella finale della Supercoppa Italiana 2024. La vincente di questa partita si scontrerà con l’Inter (vincitrice della Coppa Italia 2022/2023) o la Lazio (arrivata seconda lo scorso campionato) che giocheranno nella seconda semifinale. Chi vincerà questa sera la sfida tecnica tra i due allenatori? Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Fiorentina streaming gratis e diretta tv.

Orario Napoli-Fiorentina

Napoli-Fiorentina, semifinale di Supercoppa italiana 2024, si gioca oggi giovedì 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 italiane al “Al-Awwal Park Stadium” di Riad, in Arabia Saudita.

Come arrivano le due squadre a questa sfida

La partita tra Napoli e Salernitana si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa grazie al gol di Rrahmani al 96′. Salernitana ha faticato, mentre Napoli ha ottenuto una vittoria sofferta. Allo stesso modo, la squadra di Vincenzo Italiano, Salernitana, ha subito un pareggio contro l’Udinese. I toscani hanno segnato due gol per pareggiare la partita, l’ultimo dei quali è stato un calcio di rigore di Nzola all’87’.

Probabili formazioni Napoli-Fiorentina valide anche per il FantaCalcio

Il Napoli ha perso Demme ma ha recuperato Cajuste e Zielinski. C’è ancora una competizione tra Raspadori e Simeone per il ruolo di centravanti, con Simeone come favorito. Non ci sono altre novità nella formazione del Napoli, con Gollini in porta e Juan Jesus accanto a Rrahmani. Nella Fiorentina, Parisi è in vantaggio su Biraghi per il ruolo a sinistra e Brekalo è desideroso di dimostrare il suo valore. Beltran è preferito a Nzola in attacco, mentre in difesa ci sono Milenkovic e Ranieri, con Faraoni che potrebbe essere scelto al posto di Kayode. Arthur, Nico Gonzalez e Sottil inizieranno in panchina.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

A disposizione in panchina: Idasiak, Contini, Mazzocchi, D’Avino, Ostigard, Gaetano, Gioielli, Zerbin, Lindstrom, Raspadori.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Parisi; Beltran. Allenatore: Italiano.

A disposizione in panchina: Christensen, Martinelli, Quarta, Mina, Comuzzo, Kayode, Amatucci, Barak, Maxime Lopez, Mandragora, Infantino, Nzola, Sottil, Brekalo.

Arbitro: La Penna di Roma. Guardalinee: Tegoni-Bresmes. Quarto Uomo: Marcenaro. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Marini.

Napoli-Fiorentina Diretta TV, in che canale la mostrano?



Napoli-Fiorentina in diretta tv su Italia Uno.

Napoli-Fiorentina Streaming Gratis in italiano



Napoli-Fiorentina streaming gratis con Sportmediaset.it e Mediaset Infinity, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Napoli-Fiorentina Streaming alternative

Non ci sono alternative per vedere Napoli-Fiorentina. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Roja Club TV, Rojadirecta Live o RojadirectaTV.



La programmazione della Supercoppa Italiana 2024

Semifinale A : Napoli – Fiorentina , 18 gennaio 2024 (ore 22.00 local time), ore 20.00 italiane presso “Al-Awwal Park Stadium” – Riyadh.

: , 18 gennaio 2024 (ore 22.00 local time), ore 20.00 italiane presso “Al-Awwal Park Stadium” – Riyadh. Semifinale B : Inter – Lazio , 19 gennaio 2024 (ore 22.00 local time), ore 20.00 italiane presso “Al-Awwal Park Stadium” – Riyadh.

: , 19 gennaio 2024 (ore 22.00 local time), ore 20.00 italiane presso “Al-Awwal Park Stadium” – Riyadh. Finale: vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B, 22 gennaio 2024, ore 20.00 italiane presso “Al-Awwal Park Stadium” – Riyadh.