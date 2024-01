Supercoppa 2024: INTER LAZIO Streaming Gratis TV, da vedere con Rai o Mediaset?

Dove vedere Diretta Inter-Lazio Streaming. La Supercoppa Italiana 2024 si sta svolgendo in Arabia Saudita, all’Al-Awwal Park di Riyadh. La competizione, che ha adottato un nuovo formato, con la partecipazione di quattro squadre, vede questa sera affrontarsi Inter-Lazio nella seconda sefiminale in programma. Il Napoli ha vinto ieri sera, davanti a poco più di 9700 spettatori (la capacità dell’impianto è di 25 mila persone), la prima semifinale contro la Fiorentina per 3-0. Chi vincerà questa sera la sfida tecnica tra i due allenatori? Di seguito le informazioni per vedere Inter-Lazio streaming gratis e diretta tv.

Orario Inter-Lazio

Inter-Lazio, semifinale di Supercoppa italiana 2024, si gioca oggi venerdì 19 gennaio 2024 alle ore 20:00 italiane al “Al-Awwal Park Stadium” di Riad, in Arabia Saudita.

Probabili formazioni Inter-Lazio valide anche per il FantaCalcio

L’Inter si prepara per la partita contro la Lazio, dopo le vittorie contro Monza e la stessa Lazio in campionato. Sono previsti alcuni cambiamenti nella formazione, con Pavard e Darmian che prenderanno il posto di Bisseck e Dumfries rispettivamente. I tre “tenori” a centrocampo verranno confermati, mentre Thuram e Lautaro saranno gli attaccanti principali. Cuadrado è l’unico assente. Nella Lazio ci sono dei dubbi riguardo a Cataldi, Patric e Zaccagni per motivi fisici. Alcuni giocatori saranno in ballottaggio, come Luis Alberto e Vecino. Rovella sarà il playmaker e Marusic sarà preferito a Luca Pellegrini. Immobile potrebbe partire dalla panchina a favore di Isaksen, mentre Felipe Anderson giocherà come falso nove. Castellanos è infortunato e non potrà giocare.

Inter-Lazio Diretta TV, in che canale la mostrano in chiaro?



Inter-Lazio in diretta tv in chiaro su Canale 5 di Mediaset.

Inter-Lazio Streaming Gratis in italiano



Inter-Lazio streaming gratis con Sportmediaset.it e Mediaset Infinity, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Inter-Lazio Streaming alternative

Non ci sono alternative per vedere Inter-Lazio. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Roja Club TV, Rojadirecta Live o RojadirectaTV.