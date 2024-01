UDINESE MILAN Streaming TV, dove vedere Gratis con PC Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Udinese-Milan Streaming. Alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 20 gennaio 2024, l’Udinese di Cioffi ospita il Milan di Pioli nel match valido per la 21esima giornata di Serie A 2023/24.

L’Udinese continua a perdere punti nella Serie A, trovandosi coinvolta nella lotta per la salvezza. Nonostante abbia segnato in 11 delle ultime 12 partite, ha ottenuto solo una vittoria nelle partite casalinghe. Il Milan, sebbene abbia ottenuto una serie di tre vittorie consecutive, ha avuto un bilancio negativo negli scontri diretti e nelle partite in trasferta. Chi vincerà la sfida tecnica tra i due allenatori? Di seguito le formazioni e le informazioni per vedere Udinese-Milan streaming gratis e diretta video tv.

Udinese-Milan Streaming: probabili formazioni



UDINESE (3-5-1-1) – Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca. Allenatore: Cioffi.

A disposizione in panchina: Silvestri, Padelli, TIkvic, Masina, Kabasele, Ehizibue, Camara, Zarraga, Thauvin, Success, Akè. Indisponibili: Bijol, Brenner, Ebosse, Davis, Deulofeu, Semedo, Zemura. Squalificati: nessuno. Diffidati: Pereyra, Perez.

MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theio Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Nava, Bartesaghi, Jimenez, Florenzi, Terracciano, Musah, Zeroli, Romero, Chake Traoré, Okafor, Jovic. Indisponibili: Bennacer, Caldara, Chukwueze, Kalulu, Pobega, Thiaw, Tomori, Pellegrino. Squalificati: nessuno. Diffidati: Musah, Reijnders.

Arbitro: Maresca (Napoli). Guadalinee: DI Iorio e Scatragli. IV Uomo: Baroni. Var: Abisso. Assistente Var: Irrati.

Dove vedere Udinese-Milan in TV

Udinese-Milan in tv con DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Telecronaca DAZN con Stefano Borghi Fabio Bazzani. Su Sky i telecronisti saranno Riccardo Gentile e Luca Marchegiani.

L’Udinese ha vinto le ultime due partite contro il Milan nel campionato italiano e potrebbe vincere entrambe le sfide nella stessa stagione per la seconda volta nella sua storia.

Udinese-Milan Streaming Gratis in Italiano



Udinese-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita è disponibile anche su NOW (a pagamento per tutti).

Le ultime otto partite tra Udinese e Milan, giocate in Friuli nel campionato di Serie A, hanno visto un equilibrio notevole con tre vittorie per entrambe le squadre e due pareggi. L’ultima sfida ha visto la vittoria dell’Udinese con un punteggio di 3-1 il 18 marzo 2023. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Esistono alternative per vedere Udinese-Milan Gratis Live?

La sfida non sarà disponibile con siti web come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV, in quanto considerati illegali. L’Udinese è la squadra che ha pareggiato più partite in questa stagione tra i principali cinque campionati, registrando 12 pareggi su 20 partite disputate. Il Torino era l’ultima squadra che aveva ottenuto lo stesso numero di pareggi dopo le prime 20 partite di Serie A nella stagione 2007/08, mentre l’Inter aveva condiviso almeno 13 dei primi 21 incontri nella stagione 2004/05.