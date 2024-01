ROMA VERONA Streaming TV, dove vedere Gratis con Cellulare Tablet PC: Sky Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Roma-Verona Streaming. La Roma ha esonerato Mourinho e ha chiamato De Rossi come nuovo allenatore. La squadra affronterà l’Hellas Verona, che attualmente è al terzultimo posto in classifica. Nella partita d’andata, il Verona ha vinto, ma da allora ha avuto una serie di risultati negativi. Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra De Rossi e Baroni? Di seguito le informazioni per vedere Roma-Verona streaming gratis e diretta video tv.

Oraio Roma-Verona e dove si gioca

Roma-Verona, partita valida per la 21esima giornata del campionato di Serie A edizione 2023/2024, è in programma alle ore 18 italiane di oggi sabato 20 gennaio 2024 allo stadio Olimpico di Roma.

Roma-Verona probabili formazioni



Nella Roma, De Rossi potrebbe schierare una formazione con Dybala ed El Shaarawy a sostegno di Lukaku, mentre Bove, Paredes e Lorenzo Pellegrini formerebbero il centrocampo. Nel Verona, il giocatore Doig è stato ufficializzato dal Sassuolo e quindi la squadra dovrà trovare una soluzione per l’emergenza a sinistra. Djuric è il favorito per partire titolare, ma anche Henry ha possibilità di essere schierato.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Huijsen, Llorente, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Kristensen, Celik, Zalewski, Pagano, Pisilli, Belotti, Joao Costa, Golic, Oliveras. Squalificati: Cristante, Mancini. Indisponibili: Abraham, Aouar, Azmoun, Renato Sanches, Smalling, Ndicka

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoue, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Folorunsho, Serdar; Mboula, Suslov, Saponara; Djuric. Allenatore: Baroni.

A disposizione in panchina: Berardi, Perilli, Amione, Charlys, Calabrese, Cissé, Cruz, Henry, Bonazzoli. Squalificati: Coppola, Duda, Lazovic. Indisponibili: Saponara.

Arbitro: Sacchi di Macerata. Guardalinee: Capaldo-Affatato. Arbitro d’appoggio: Massimi. VAR: Pairetto. Assistente al VAR: Valeri.

Il portiere della Roma, Rui Patrício, ha tenuto la porta inviolata solo una volta su cinque contro il Verona. Tuttavia, potrebbe riuscirci nuovamente se riesce a fermare Milan Đurić, il quale ha segnato gli ultimi due gol in partite vinte dal Verona.

Roma-Verona Diretta TV



Roma-Verona sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN e Sky Zona Dazn (214), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Nelle ultime due stagioni di Serie A, con Paulo Dybala in campo la Roma ha vinto il 53% delle partite (20/38) con una media punti di 1.8, senza la Joya la percentuale di successi giallorossi scende al 30% (6/20) con 1.2 di media punti.

Roma-Verona Streaming Gratis anche in italiano



Roma-Verona streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Tra le squadre contro cui Romelu Lukaku non ha mai segnato in Serie A, il Verona è quella che ha affrontato più volte (quattro sfide con 347 minuti). Il belga non ha trovato la rete negli ultimi tre match di campionato e con la Roma non ha mai registrato quattro gare di fila senza gol in Serie A.

Roma-Verona Streaming Live alternativa Online?

Roma-Verona non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta TV in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. Milan Djuric ha segnato cinque gol in 19 match in questo campionato, eguagliando la sua miglior stagione a livello realizzativo in Serie A (cinque reti in 33 gare nel 2021/22). Il bosniaco è il giocatore che ha vinto il maggior numero di duelli aerei (129) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei.