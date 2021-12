UDINESE-MILAN Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla: DAZN Sky Facebook o YouTube?

, , in

Alle ore 20:45 di oggi sabato 11 dicembre 2021, il Milan di Stefano Pioli fa vistita alla Dacia Arena di Udine, l'Udinese del nuovo tecnico Gabriele Cioffi, per la 17a giornata di Serie A.

Nella scorsa stagione fu il Milan a prendersi l’intera posta in palio a Udine: il vantaggio di Kessié venne livellato dal rigore di De Paul prima del sigillo in acrobazia di Ibrahimovic a griffare l’1-2 finale.

Udinese (3-4-2-1): Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck; Molina, Arslan, Walace, Udogie; Success, Deulofeu; Beto. Allenatore: Cioffi. A disposizione in panchina: Padelli, Carnelos, De Maio, Zeegelaar, Makengo, Jajalo, Samardzic, Soppy, Forestieri, Pussetto, Nestorovski. Squalificati: Samir.

Pioli per la trasferta di Udine dovrà fare i conti con gli ormai tanti indisponibili, da Giroud e Leao fino a Rebic, Calabria e Kjaer. Scelte quindi quasi obbligate, con Krunic che trova spazio sulla trequarti insieme a Brahim e uno tra Saelemaekers-Messias, con Ibra come punta unica. Il Milan deve difendere il primato in classifica e cerca la terza vittoria consecutiva dopo i successi con Genoa e Salernitana.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Conti, Kalulu, Gabbia, Ballo-Tourè, Kessie, Bakayoko, Maldini, Messias, Castillejo. Indisponibili: Calabria, Castillejo, Giroud, Kjaer, Leao, Pellegri, Plizzari, Rebic. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Fourneau di Roma. Guardalinee: Paganessi e Schirru. 4° Uomo: Di Martino. VAR: Banti. Assistente VAR: Valeriani.

Udinese-Milan in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it).

Il Milan ha ottenuto 38 punti nelle prime 16 partite di questa Serie A, miglior risultato dal 2003/04 per i rossoneri a questo punto della stagione, unico campionato nell’era dei tre punti a vittoria in cui hanno ottenuto più di 40 punti nelle prime 17 (42).

Udinese-Milan trasmessa anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite) e Sky Sport 4K (213 satellite).

Udinese-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it).

Negli ultimi sette incroci di Serie A tra Udinese e Milan giocati in Friuli, non si è mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila: tre vittorie interne, un pareggio e tre successi esterni, incluso quello nella sfida più recente, del novembre 2020.

Udinese-Milan alternativa? Non sarà disponibile su Rojadirecta TV in quanto il sito internet è illegale e non si può usare perchè oscurato.