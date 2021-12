VENEZIA JUVENTUS Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Venezia-Juventus Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18 italiane di oggi sabato 11 dicembre 2021, la Juventus di Massimiliano Allegri fa visita al Venezia di Zanetti: match valido per la 17a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Venezia-Juventus streaming gratis e diretta tv.

Diretta Venezia-Juventus Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Allegri (Juventus): “Il nostro prossimo step è la partita di domani: è una gara complicata, il Venezia segna molto in casa, gioca, è spensierato, e deve recuperare da una brutta sconfitta: cercheranno l’impresa. Se non fai una partita provinciale e ti metti al pari degli altri, rischi di farti male. Ci sono quei campi in cui sembra tutto più piccolo. Dovremo metterci al pari loro, con rispetto. Correndo”.

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Svoboda, Caldara, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Kiyine; Aramu, Henry, Johnsen. Allenatore: Zanetti. A disposizione in panchina: Lezzerini, Ebuehi, Haps, Ampadu, Schnegg, Heymans, Bjarkason, Peretz, Busio, Tessmann, Kiyine, Forte. Indisponibili: Fiordilino, Maenpaa, Sigurdsson, Okereke. Squalificati: Ceccaroni.

Come ha commentato l’allenatore Paolo Zanetti, abbiamo visto il meglio e il peggio da parte del Venezia, che era comodamente in vantaggio per 3-0 nell’ultima partita di Serie A prima di farsi un autogol, subire un’espulsione e concedere ai suoi avversari un rigore perdendo alla fine per 3-4 nella partita casalinga degna di nota contro l’Hellas Verona. Tuttavia, ha ancora un vantaggio di cinque punti rispetto alla zona retrocessione nonostante abbia perso le sue ultime tre partite, quindi non è ancora il momento di farsi prendere dal panico.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli; Cuadrado, Paulo Dybala, Bernardeschi; Alvaro Morata. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Chiellini, Lu. Pellegrini, De Winter, Arthur, Rabiot, McKennie, Kean, Kaio Jorge, Soulè. Indisponibili: Ramsey, Danilo, Chiesa, Kulusevski. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Valeri. Guardalinee: Di Iorio-Affatato. Quarto Uomo: Volpi. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Longo.

Venezia-Juventus Diretta al posto di Rojadirecta TV



Venezia-Juventus in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, commento tecnico affidato a Marco Parolo.

Il Venezia ha perso le ultime due partite casalinghe in Serie A contro la Juventus, nel 2000 e nel 2002, ma non ha mai raggiunto quota tre sconfitte consecutive contro i bianconeri nel massimo campionato.

Venezia-Juventus Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Venezia-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Con quattro gol e due assist Mattia Aramu è il giocatore del Venezia che ha preso parte a più reti in questo campionato (sei): tuttavia non conta nemmeno una partecipazione nelle ultime quattro presenze di Serie A (un gol e un assist contro la Roma il 7 novembre prima del digiuno).

Venezia-Juventus Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Venezia-Juventus non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.