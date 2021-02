INTER LAZIO Streaming info ROJADIRECTA TV TarjetaRojaOnline Gratis, dove vedere Diretta: Sky Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Inter Lazio Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta e TarjetaRojaOnline: Video Serie A 22a giornata. Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 14 febbraio 2021, si gioca Inter Lazio in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match della 22a giornata di Serie A.

Il record dell’Inter che ha vinto ‘a zero’ tre delle quattro partite di Serie A l’ha visto mantenere il passo con le altre contendenti al titolo. L’aver mantenuto la porta inviolata (0-0) contro la Juventus nel turno infrasettimanale di Coppa Italia (dove l’Inter è stata eliminata, in virtù della sconfitta per 2-1 nella gara d’andata) non toglie nulla alla capacità offensiva dell’Inter in campionato, dove ha il miglior attacco del campionato (media di 2,43 gol segnati a partita), dato che non è riuscita a segnare più di 1,5 gol solo in due delle ultime nove partite di Serie A.

Inter Lazio Diretta Streaming al posto di Rojadirecta TV

Inter Lazio viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La prossima sarà la 500a presenza in Serie A per Samir Handanovic: il portiere dell’Inter diventerà il 15º giocatore a raggiungere questo traguardo nella competizione, raggiungendo Ciro Ferrara.

Inter Lazio Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Inter Lazio in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

L’Inter ha vinto sette partite casalinghe nella massima serie per la prima volta da dicembre 2018, nonostante sia stata in vantaggio alla fine del primo tempo solo in tre di quelle partite. Tuttavia, l’Inter ha vinto quattro partite casalinghe in cui pareggiava alla fine del primo tempo (un record alto in campionato), grazie soprattutto al fatto che il 72,41% (21) dei suoi 29 gol qui sono arrivati nel secondo tempo.

Inter Lazio probabili Formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

Giocatori da tenere d’occhio: Lautaro Martínez ha segnato cinque gol nell’arco delle ultime cinque partite ufficiali dell’Inter, ed ha segnato il gol di apertura nello scontro diretto inverso (pareggiato per 1-1). Quella partita ha visto Ciro Immobile ricevere il suo terzo cartellino rosso in Serie A (in carriera), ma ha segnato il gol decisivo per la vittoria nell’ultima partita, ed è stato il suo 14esimo gol in questa stagione in Serie A.

Statistica in evidenza: nessuno degli ultimi sette scontri diretti in Serie A che hanno visto più di 0,5 gol (totali) a partita vedeva un pareggio alla fine del primo tempo.

Alternative per vedere Inter Lazio in Diretta Streaming Gratis

Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

La sequenza di sei vittorie consecutive della Lazio in Serie A l’ha catapultata nella battaglia per qualificarsi alla prossima UEFA Champions League. Ha fatto gol dopo l’ora di gioco in tutte e sei quelle vittorie, mentre ha segnato il gol di apertura cinque volte ed ha ricevuto più cartellini gialli degli avversari in quattro occasioni.

L’unica alternativa per guardare Inter Lazio potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.

La squadra ospite ha perso uno solo degli ultimi cinque scontri diretti casalinghi ufficiali (2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta nei 90 minuti). Una sola squadra ha vinto più trasferte in campionato rispetto alla Lazio finora (6 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte), che ha superato un handicap di -1 in quattro di queste sei vittorie. Gran parte di ciò è dovuto ai buoni inizi, con gli uomini di Inzaghi che hanno segnato per primi in tutte le otto trasferte vinte/pareggiate in campionato.