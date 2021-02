ROJADIRECTA Verona-Parma Cosenza-Reggina Chelsea-Newcastle TarjetaRojaOnline: Orario Canale TV Partite Streaming Diretta Oggi.

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza TarjetaRojaOnline o Rojadirecta) di oggi lunedì 15 febbraio 2021, dove spiccano Verona-Parma (Serie A) e Cosenza-Reggina (Serie B).

19:00 West Ham-Sheffield United (Premier League) – Sky Sport Football

20:30 Bayern-Arminia B (Bundesliga) – Sky Sport Uno

20:45 Streaming Verona-Parma (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Il Verona di Ivan Juric sfida in casa il Parma di Roberto D’Aversa nella 22a giornata di Serie A. Gli scaligeri cercano di consolidare la propria classifica, e sono attualmente noni con 30 punti, frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, gli emiliani si trovano invece in posizione critica al penultimo posto, con 13 punti e un cammino di 2 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte, e hanno un disperato bisogno di un successo per rilanciare le proprie speranze di salvezza.

Giocatori da tenere d’occhio: Antonín Barák ha dato un vantaggio decisivo al Verona in entrambe le partite casalinghe di Serie A in cui lui è riuscito a segnare, mentre Gervinho è stato l’unico marcatore del Parma nelle due trasferte di Serie A in cui lui è riuscito a segnare, facendo sì che la sua squadra guadagnasse quattro punti. Statistica in evidenza: il Parma ha segnato un solo gol nell’arco delle ultime sette partite di Serie A, e non è riuscito a segnare nelle ultime tre (ha visto solo due volte in passato quattro partite consecutive di Serie A senza essere riuscito a segnare).

Diretta Verona Parma sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook.

21:00 Streaming Cosenza-Reggina (Serie B) – Dazn e Dazn1

Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Il Cosenza di Diego Occhiuzzi sfida in casa la Reggina di Marco Baroni nel derby calabrese, posticipo del lunedì della 23a giornata di Serie B. I rossoblù sono sedicesimi in classifica con 22 punti, frutto di 3 vittorie, 13 pareggi e 6 sconfitte, gli amaranto occupano la 13ª posizione a quota 25, con un cammino di 6 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. Ad entrambe le formazioni un successo permetterebbe di allontanarsi dalla zona più calda della graduatoria.

Diretta Cosenza Reggina sarà trasmessa in diretta da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

21:00 Chelsea-Newcastle (Premier League) – Sky Sport Football

21:00 Cadice-Athletic (Liga) – Dazn

21:00 Modena-Matelica (Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.