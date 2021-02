VERONA PARMA Streaming info ROJADIRECTA TV TarjetaRojaOnline Gratis, dove vedere Diretta: Sky Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Verona Parma Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta e TarjetaRojaOnline: Video Serie A 22a giornata. Alle ore 20:45 italiane di oggi lunedì 15 febbraio 2021, si gioca Verona Parma in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match che chiude la 22a giornata di Serie A.

Il Verona di Ivan Juric sfida in casa il Parma di Roberto D’Aversa nella 22a giornata di Serie A in programma oggi alle 20:45. Gli scaligeri cercano di consolidare la propria classifica, e sono attualmente noni con 30 punti, frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, gli emiliani si trovano invece in posizione critica al penultimo posto, con 13 punti e un cammino di 2 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte, e hanno un disperato bisogno di un successo per rilanciare le proprie speranze di salvezza.

Le tre sconfitte del Verona nelle sue ultime quattro partite di Serie A (1 vittoria, incluse due sconfitte consecutive) hanno fatto deragliare le sue speranze di qualificarsi per le competizioni europee. Un segnale promettente sta però nel fatto che il Verona non ha mai perso tre partite consecutive di Serie A sotto la guida dell’allenatore Ivan Jurić, anche se il fatto di aver subìto il 34,78% dei ‘gol contro’ in campionato nell’arco delle ultime quattro partite è certamente preoccupante. Questo è particolarmente vero perché l’aver subìto il gol di apertura è stato un grande problema per il Verona, poiché ha perso sette delle otto partite di Serie A (1 vittoria) in cui ha subìto il primo gol.

Verona Parma viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Il Verona preferisce giocare in casa piuttosto che in trasferta (17 punti contro 13) ed ha vinto le ultime due partite casalinghe di Serie A. I gol sono stati un tema, dato che sei delle ultime sette partite casalinghe del Verona in Serie A hanno visto entrambe le squadre riuscire a segnare, con cinque che hanno visto più di 2,5 gol.

Verona Parma in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia.

Verona Parma probabili Formazioni

Juric ha gli uomini contati: Lazovic prenderà il posto dello squalificato Faraoni, così come farà Bessa con Zaccagni. Infortunio per Kalinic: gioca Lasagna. Convocato Cornelius nonostante la lieve distrazione agli adduttori della coscia destra. Al suo posto potrebbe debuttare dal 1′ Zirkzee, con Gervinho e Kucka al suo fianco. Niente convocazione per Pellè

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Bessa; Lasagna.

PARMA (3-5-2): Sepe; Bani, B. Alves, Osorio; Conti, Kucka, Brugman, Kurtic, Gagliolo; Cornelius, Gervinho.

Giocatori da tenere d’occhio: Antonín Barák ha dato un vantaggio decisivo al Verona in entrambe le partite casalinghe di Serie A in cui lui è riuscito a segnare, mentre Gervinho è stato l’unico marcatore del Parma nelle due trasferte di Serie A in cui lui è riuscito a segnare, facendo sì che la sua squadra guadagnasse quattro punti.

Statistica in evidenza: il Parma ha segnato un solo gol nell’arco delle ultime sette partite di Serie A, e non è riuscito a segnare nelle ultime tre (ha visto solo due volte in passato quattro partite consecutive di Serie A senza essere riuscito a segnare).

Il Parma, a rischio retrocessione, sta cercando di ottenere un double stagionale contro il Verona in Serie A (vittoria all’andata e al ritorno) per la prima volta dalla stagione 1996/97, ma è senza vittorie da 12 partite di Serie A, che è un record (negativo) del club (4 pareggi, 8 sconfitte). Il Parma stesso tende a subire gol nel finale, avendo subìto dieci dei suoi 41 ‘gol contro’ in Serie A dopo l’80° minuto di gioco. È comprensibile quindi che il Parma abbia avuto problemi a segnare per primo (2 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta), ed ha anche recuperato un solo punto quando ha subìto il gol di apertura (1 pareggio, 11 sconfitte).

Una delle squadre in trasferta peggiori del campionato (1 vittoria, 3 pareggi, 6 sconfitte), il Parma ha subìto una media di 2,30 gol nelle trasferte di questa stagione. Non sorprende quindi che il Parma fosse stato in svantaggio alla fine del primo tempo in cinque delle sue sei sconfitte nelle trasferte di Serie A.