ROMA VERONA Streaming Gratis info ROJADIRECTA Live Smartphone, dove vederla: SkyGo o DAZN?

Si gioca per la 33a giornata di campionato di Serie A alle ore 21:45 di oggi mercoledì 15 luglio 2020, alla stessa ora di Sassuolo-Juventus.

Roma Verona si affrontano in uno dei match più interessanti di questo turno con i giallorossi vengono dalla corroborante vittoria di Brescia, 0-3 il finale, e grazie al contemporaneo pareggio casalingo tra Napoli e Milan hanno conquistato il quinto posto solitario in classifica. I veneti, dal canto loro, vengono dal pareggio di Firenze subito nei minuti di recupero e cercano la vittoria di prestigio per rientrare nella lotta per la conquista di un posto in Europa League. Arbitro maresca.

Roma Verona viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport (Canale 254 Satellite, 485 Digitale Terrestre).

Dopo il Parma in casa ed il Brescia fuori, la Roma cerca la terza vittoria consecutiva dopo le 3 precedenti sconfitte con Milan, Udinese e Napoli. Seconda gara esterna consecutiva per il Verona, che nelle ultime 8 trasferte ha raccolto 6 pareggi e 2 sconfitte, senza mai assaporare il gusto dei 3 punti, che mancano dallo 0-2 sulla SPAL del 5 gennaio scorso.

Partita Roma Verona live streaming su SkyGo disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.