VERONA PARMA Streaming Gratis info ROJADIRECTA Link, dove vederla: Diretta SkyGo o DAZN?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Verona Parma Streaming Gratis senza Rojadirecta. Alle 21:45 di oggi si affrontano al Bentegodi Verona e Parma, due delle più belle sorprese fin qui del campionato in corso. Gli scaligeri, neo promossi e con 39 punti già in cascina, vengono dal rocambolesco e beffardo pareggio sul terreno del Sassuolo, subito in rimonta proprio nei minuti finali. Sconfitta clamorosa, per come è maturata, anche per il frizzante Parma di D’Aversa, che ha condotto a lungo la sfida con l’Inter per poi perdere proprio sul finale subendo due gol in pochi minuti.

Verona Parma ⚽ viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport (Canale 254 Satellite).

L’ultima gara in Serie A al Bentegodi tra Verona e Parma è dell’11 gennaio 2015, ed il finale fu 3-1 per i padroni di casa. Più in generale, su sette gare giocate nella massima serie le vittorie degli scaligeri sono state cinque, a fronte di due sole affermazioni dei ducali.

