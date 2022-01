INTER-LAZIO Streaming Gratis TV, dove vedere il match: Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Inter-Lazio Streaming senza Rojadirecta. Si gioca alle ore 20:45 italiane (dopo Roma-Juve delle 18:30) di oggi domenica 9 gennaio 2022 per la 21a giornata di Serie A. Si riaccendono le luci San Siro: i nerazzurri del grande ex Simone Inzaghi ospitano la formazione guidata da Maurizio Sarri. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Inter-Lazio streaming gratis e diretta tv.

Lautaro Martínez ha segnato il primo gol dell’Inter in tre delle ultime cinque partite casalinghe di Serie A: quattro delle quali hanno visto almeno quattro gol. Allo stesso modo, Sergej Milinkovic-Savić ha visto le ultime sei partite in cui è riuscito a segnare in Serie A che hanno visto almeno quattro gol (totali) a partita, ed ha anche segnato l’ultimo gol della Lazio nello scontro diretto inverso. Statistica in evidenza: l’Inter ha segnato per prima in sei degli ultimi sette scontri diretti in Serie A.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Simone Inzaghi. Squalificati: Calhanoglu. Indisponibili: Brazao, Cordaz.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Lucas Leiva, Luiz Felipe, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Acerbi, Adekanye, Akpa Akpro.

Inter-Lazio in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Sergej Milinkovic-Savic ha realizzato cinque gol contro l’Inter in Serie A, contro nessuna avversaria ha realizzato così tante reti nella competizione; il giocatore della Lazio inoltre è andato a segno in ciascuna delle sue ultime quattro presenze contro i nerazzurri in campionato.

Inter-Lazio streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Ciro Immobile (attualmente a quota 14) può diventare uno dei tre giocatori capaci di segnare almeno 15 gol in ciascuna delle ultime sei stagioni nei cinque grandi campionati europei (per ora hanno tagliato questo traguardo Mohamed Salah e Robert Lewandowski).

La sfida tra Inter-Lazio non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

La Lazio è la formazione contro cui Arturo Vidal ha partecipato a più gol in Serie A (quattro reti, due assist): due delle cinque doppiette nel massimo campionato del cileno sono arrivate proprio contro i biancocelesti.e.