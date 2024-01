Corriere dello Sport: Juventus vicinissima a Felipe Anderson

CALCIOMERCATO JUVE – Felipe Anderson potrebbe diventare un nuovo calciatore della Juventus nella prossima stagione, poiché la Lazio, come riporta Il Corriere dello Sport in queste ultime ore, sembra aver perso interesse per lui. L’ombra della Juventus si fa sempre più concreta su questo giocatore brasiliano.

Felipe Anderson lascerà la Lazio a parametro zero a giugno e sembra aver raggiunto un accordo con la Juventus. La sorella e agente del giocatore, Juliana Gomes, ha effettuato due viaggi a Torino per discutere l’accordo. La Juventus è interessata al giocatore fin dai tempi in cui Sarri allenava il Napoli.

E’ stato chiesto a Felipe Anderson riguardo al suo futuro dopo la vittoria contro il Lecce e ha risposto che non può ancora fare dichiarazioni in merito. Sebbene i tempi non siano ancora propizi, sembra che ci siano decisioni da prendere.

Felipe Anderson è tornato alla Lazio dopo tre anni di assenza. Ha giocato otto anni con la squadra, raggiungendo il traguardo di 300 presenze durante l’ultima partita contro il Frosinone. Ha segnato il gol della vittoria nel match contro il Lecce e il club gli ha donato una maglia con il numero “300”. Nonostante sembri che la sua permanenza alla Lazio stia volgendo al termine, gli è stato comunque riconosciuto il suo impegno e la sua importanza nella squadra.

Felipe Anderson potrebbe giocare nella Juventus in un possibile cambio di modulo della squadra. Si ipotizza che il brasiliano potrebbe formare un tridente d’attacco insieme a Vlahovic e Chiesa, stuzzicando l’interesse dei tifosi.