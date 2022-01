NAPOLI-SALERNITANA Streaming Gratis ROJADIRECTA PIRLO TV, dove vederla con Cellulare Table e PC

Dove vedere Diretta Napoli-Salernitana Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 15:00 italiane di oggi domenica 23 gennaio 2022, il Napoli di Spalletti riceve allo Stadio Maradona la visita della Salernitana di Colantuono per la 23a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Salernitana streaming gratis e diretta tv.

Diretta Napoli-Salernitana Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Giocatori da tenere d’occhio: il giocatore che ha contribuito più di tutti ai gol del Napoli in Serie A, Piotr Zieliński (5 gol, 5 assist) ha segnato sei dei suoi ultimi otto gol in campionato nel corso del primo tempo, mentre il capocannoniere della Salernitana Federico Bonazzoli ha segnato in trasferta i suoi ultimi quattro gol nella massima serie. Statistica in evidenza: nessuna squadra è stata efficiente più del Napoli nei secondi tempi delle partite di Serie A, segnando dieci gol (record alto parimerito in campionato) e subendone solo uno (record basso parimerito in campionato) tra il 46° ed il 60° minuto di gioco.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens. All. Spalletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Anguissa, Insigne, Koulibaly, Ospina, Ounas.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Delli Carri, Veseli, Gyomber; Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Gondo, Bonazzoli. All. Colantuono. Squalificati: Ranieri. Indisponibili: L. Coulibaly, M. Coulibaly, Strandberg, Zortea.

Napoli-Salernitana Diretta al posto di Rojadirecta TV



Napoli-Salernitana in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La prossima sarà la 150a partita in tutte le competizioni con la maglia del Napoli per Fabián Ruiz: lo spagnolo è a una sola rete dal registrare il suo nuovo record di marcature in una singola stagione di Serie A (attualmente a quota cinque, come nel 2018/19).

Napoli-Salernitana Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Napoli-Salernitana streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Salernitana potrebbe diventare la 27a avversaria differente contro cui Dries Mertens trova la rete in Serie A: nella storia della competizione, solamente Marek Hamsik (28) ha segnato contro più squadre diverse con la maglia del Napoli.

Napoli-Salernitana Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Napoli-Salernitana non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

L’attaccante della Salernitana Simy ha realizzato due reti contro il Napoli in Serie A, una doppietta proprio allo stadio Maradona nell’aprile 2021 – tuttavia il nigeriano ha perso tutte le cinque sfide di campionato contro i partenopei.