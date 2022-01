CAGLIARI-FIORENTINA Streaming Gratis TV, dove vedere il match: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Cagliari-Fiorentina Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 12:30 italiane di oggi domenica 23 gennaio 2022, il Cagliari di Mazzarri riceve la visita della Fiorentina di Italiano per la 23a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Cagliari-Fiorentina streaming gratis e diretta tv.

Giocatori da tenere d’occhio: il centrocampista del Cagliari Gaston Pereiro ha visto tutti e tre i suoi contributi in questa stagione arrivare nelle sue ultime sei presenze (2 gol, 1 assist). Per quanto riguarda la squadra ospite, il difensore Cristiano Biraghi ha segnato tre gol nell’arco delle sue ultime due partite, segnando due volte nel secondo tempo. Statistica in evidenza: solo uno degli ultimi 16 scontri diretti in SA hanno visto entrambe le squadre riuscire a segnare nel primo tempo.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Altare, Goldaniga, Lykogiannis; Zappa, Nandez, Marin, Ladinetti, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro. All. Mazzarri. Squalificati: Carboni, Pavoletti. Indisponibili: Aresti, Bellanova, Ceppitelli, Ceter, Cragno, Deiola, Grassi, Keita, Lovato, Rog, Strootman, Walukiewicz.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Gonzalez, Vlahovic, Saponara. All. Italiano. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Amrabat.

Cagliari-Fiorentina in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

João Pedro potrebbe diventare il quarto brasiliano ad andare in doppia cifra di gol in almeno tre diversi campionati di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Adriano (4), Kaká (4) e Alexandre Pato (3).

Cagliari-Fiorentina streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il terzino della Fiorentina Cristiano Biraghi ha trasformato tre punizioni dirette in questo campionato: dal 2016/17 in avanti l’unico giocatore a fare meglio in una stagione di Serie A è stato Sergej Milinkovic-Savic (quattro nella scorsa stagione), mentre dal 2004/05, da quando Opta raccoglie questi dati, solo Sinisa Mihajlovic ha fatto meglio tra i difensori (quattro nel 2004/05).

La sfida tra Cagliari-Fiorentina non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Le prime due reti di Dusan Vlahovic in Serie A sono arrivate nel novembre 2019, proprio contro il Cagliari (successo per 5-2 dei sardi): in totale l’attaccante della Fiorentina ha realizzato quattro reti contro i rossoblù e nella competizione ha fatto meglio solamente contro la Sampdoria (cinque).