Calciomercato: Juventus acquisisce Vasilije Adzic, giovane talento montenegrino

CALCIOMERCATO – La Juventus ha battuto il Bologna e ha acquisito il giovane calciatore montenegrino Vasilije Adzic, di 17 anni. Il giocatore è atteso a Torino la prossima settimana per svolgere gli esami medici e firmare il contratto con la Juventus. La squadra bianconera pagherà 5 milioni di euro al Buducnost Podgorica e garantirà una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.

Il Bologna sembrava essere in vantaggio per l’acquisto del giocatore Adzic, ma l’agente ha spiegato che il ragazzo si unirà alla Juventus solo in estate. Il direttore sportivo del Bologna, Sartori, è stato superato da Giuntoli della Juventus, che ha convinto il Buducnost Podgorica a lasciar partire Adzic per Torino. Il trasferimento costerà 5 milioni di euro e Adzic è considerato un talento promettente nel calcio montenegrino. La Juventus continua la sua politica di investire su giovani talenti.