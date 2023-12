Leonardo Bonucci sta per firmare con la Roma. Il tecnico giallorosso Josè Mourinho ha approvato l’operazione e l’affare è nelle fasi finali. Bonucci lascerà l’Union Berlino per tornare in Italia e spera di riconquistare un posto nella Nazionale per Euro 2024. Firmerà un contratto fino alla fine della stagione con uno stipendio di circa 2,5 milioni di euro. La Roma non dovrà pagare alcun costo per il trasferimento, il che è una grande opportunità considerando le restrizioni finanziarie del club.

Mourinho, allenatore della squadra di calcio, è alla ricerca di un difensore giovane e promettente. Tuttavia, a causa di problemi con altri giocatori e di uno infortunio lungo, si deve accontentare di un giocatore più esperto. Inoltre, un altro difensore lascerà l’Italia per partecipare a un torneo internazionale. Bonucci, un giocatore originario di Viterbo, abbandonerà la squadra di Berlino e tornerà vicino a casa, dopo che la sua esperienza in Germania non ha avuto molto successo.