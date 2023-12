Kenan Yıldız, il giovane talento turco che conquista la Juventus

Kenan Yıldız, 18 anni, ha impressionato con la sua abilità nel calcio, segnando un gol straordinario con la Turchia e il suo primo gol con la Juventus contro il Frosinone mostrando la lingua nell’esultanza, proprio come faceva Alessandro Del Piero. È stato notato da molti club europei e la Juventus lo sta godendo in attesa di altre sue prestazioni. Il suo agente ha lodato il lavoro di Matteo Tognozzi per averlo portato alla Juventus. Il Bayern Monaco ha perso l’opportunità di rinnovare il suo contratto e altri club tedeschi di alto livello lo hanno rifiutato, il che è stato considerato incomprensibile.

Il calciatore bianconero Kenan Yildiz ha vissuto alcuni momenti di difficoltà all’inizio della sua carriera alla Juventus, ma ora è parte integrante della squadra. Hector Peris Ros, il suo agente, crede che Yildiz sia il giocatore perfetto per il ruolo di numero 10 e che abbia tutte le qualità per diventare un futuro leader. Yildiz ha anche ammirazione per Del Piero e ha celebrato un gol facendo la storica linguaccia “alla Del Piero”. Ha un ottimo rapporto con l’allenatore Allegri e si sente molto connesso a lui.