L’Atlético Madrid nega l’acquisto di Rodrigo de Paul alla Juventus

CALCIOMERCATO JUVE – Costretta a dire addio a Paul Pobga (sanzionato per doping) e Nicolò Fagioli (punito per aver infranto le regole sulle scommesse sportive), la Juventus ha sondato in più occasioni il possibile acquisto di un centrocampista che piace incondizionatamente a Massimiliano Allegri, l’argentino Rodrigo de Paul (29 anni). Per qualche tempo, sembrava che il bianconeri avevano certe opzioni per ingaggiarlo, ma oggi il suo approdo a Torino sembra quasi un’utopia. Il motivo, l’aumento di risalto che il calciatore ha vissuto nelle ultime settimane.

Le motivazioni del Cholo e dell’Atlético Madrid

Dopo un inizio di stagione difficile in cui non è riuscito a imporsi negli undici, l’argentino ha riconquistato la piena fiducia di Diego Simeone ed è diventato un tassello fondamentale nei suoi schemi. “È un giocatore molto importante per noi e tutta la crescita che si propone e potrà sviluppare all’interno della squadra sarà molto positiva innanzitutto a livello personale per lui e la sua crescita come calciatore e per generare maggiori forze all’interno della squadra” ha riconosciuto “El Cholo” prima dell’ultimo duello di campionato.

Per questo motivo, e per il fatto che il club è a corto di personale a centrocampo, l’Atletico ha già detto no alla possibilità di trasferire il suo allievo alla Juve: “Dopo un periodo in cui l’irregolarità è stata la nota predominante della sua prestazione, De Paul ha finalmente fatto il passo avanti che si pretendeva importante e decisivo in casa dell’Atlético Madrid, che se prima pensava di trasferirlo a giocatore, ora è un’opzione non contemplata”.