ROMA NAPOLI Streaming TV, dove vedere Gratis il Derby del Sole con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Roma-Napoli Streaming. Alle ore 20:45 di oggi sabato 23 dicembre 2023, il Napoli di Walter Mazzarri, in piena crisi di risultati forma e gioco, fa visita alla Roma di José Mourinho “Special One”, nel match di chiusura della 17a giornata di Serie A. Chi vincerà il Derby del Sole? Di seguito le informazioni per vedere Roma-Napoli streaming gratis e diretta video tv.

Stephan El Shaarawy ha fatto gol al 90° minuto di gioco in due delle ultime quattro partite casalinghe della Roma in campionato

Diretta Roma-Napoli Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



All’interno della dirigenza della Roma c’è uno scontro sul futuro di José Mourinho, con l’allenatore che vorrebbe rimanere ma i dirigenti che non hanno fretta di prendere una decisione. Attualmente la Roma è all’ottavo posto in classifica dopo la sconfitta contro il Bologna. La difesa del titolo del Napoli sta deludendo e ha già cambiato allenatore. Nonostante ciò, il Napoli ha due punti in più della Roma e sembra sulla buona strada per tornare in Europa. Entrambe le squadre vogliono dimostrare di poter competere a livello di prime posizioni.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. Allenatore: Mourinho.

A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Karsdorp, Celik, Spinazzola, Bove, Pagano, Renato Sanches, Belotti, Azmoun. Indisponibili: Abraham, Aouar, Dybala, Kumbulla, Smalling. Squalificati: nessuno.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

A disposizione in panchina: Idasiak, Gollini, Natan, Ostigard, Zanoli, Cajuste, Gaetano, Zerbin, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Elmas, Lindstrom, Olivera. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Colombo della sezione di Como. Guardalinee: Di Iorio-Tolfo. IV uomo: La Penna. VAR: Irrati. Assistente VAR: Giua.

Roma-Napoli Diretta TV



Roma-Napoli in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Napoli è stato invincibile nelle ultime sette partite di Serie A contro la Roma, ottenendo 5 vittorie e 2 pareggi. L’ultima volta che la Roma ha vinto contro il Napoli nel massimo campionato risale al 2 novembre 2019, con un punteggio di 2-1 grazie ai gol di Zaniolo e Veretout per i giallorossi e Milik per il Napoli.

Roma-Napoli Streaming Gratis anche in italiano



Victor Osimhen, che ha segnato l'unico gol in questa partita durante la scorsa stagione, ha segnato il gol di apertura anche nell'ultima partita del Napoli in campionato (quando il Napoli ha vinto contro il Cagliari per 2-1).

Roma-Napoli Streaming Live alternativa Online?

Roma-Napoli non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta TV in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La Roma ha segnato solo due gol contro il Napoli in sei partite nelle ultime tre stagioni di Serie A.