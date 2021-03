ROMA NAPOLI Streaming info ROJADIRECTA TV Gratis Facebook YouTube: Diretta Dazn o Sky Video?

Dove vedere Diretta Roma Napoli Streaming Live senza RojaDirecta Video e TarjetaRojaOnline Gratis. Partita valida per la 28a giornata della Serie A 2020/21, si gioca oggi domenica 21 marzo 2021 con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà?

Due squadre a caccia delle competizioni europee in Serie A si affronteranno qui nel 160esimo Derby del Sole di sempre. La Roma è in vantaggio in questi scontri diretti (58 vittorie della Roma, 53 pareggi, 48 vittorie del Napoli), ma ha un record peggiore rispetto al Napoli negli ultimi cinque scontri (1 vittoria della Roma, 1 pareggio, 3 vittorie del Napoli). Quattro di queste cinque partite hanno visto i Giallorossi perdere il secondo tempo, cosa che hanno fatto anche nella loro sorprendente sconfitta lo scorso fine settimana (2-0) contro il Parma a rischio retrocessione.

Roma Napoli viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Il Napoli ha vinto cinque delle ultime otto sfide contro la Roma in Serie A (1N, 2P), incluse le ultime due in ordine di tempo: è dal 1976 che i giallorossi non perdono almeno tre gare consecutive contro gli azzurri nel massimo campionato.

Roma Napoli in esclusiva in diretta streaming per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Dopo aver perso sei trasferte consecutive contro squadre che iniziavano la giornata nelle prime sei posizioni della classifica, il Napoli ha vinto la più recente contro il Milan: non ottiene almeno due vittorie consecutive fuori casa contro squadre di questa tipologia da ottobre 2017.

Roma Napoli Formazioni

Considerando gli ultimi due campionati di Serie A, la Roma ha una percentuale di vittorie del 58% con Jordan Veretout in campo, che si abbassa al 38% senza il francese sul terreno di gioco.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: Bruno Peres. Indisponibili: Juan Jesus, Mkhitaryan, Veretout, Zaniolo.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore Gattuso. Squalificati: Di Lorenzo. Indisponibili: Ghoulam, Petagna, Rrhamani.

Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

Edin Džeko (Roma) ha segnato tre dei suoi ultimi cinque gol in Serie A nei primi 15 minuti di gioco. Nel frattempo, Matteo Politano (Napoli) ha segnato tutti e sei i suoi ultimi gol in campionato nella ripresa, incluso il gol decisivo per la vittoria l’ultima volta contro il Milan.