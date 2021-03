FIORENTINA MILAN Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV, dove vedere la partita: Diretta Sky O Video DAZN?

Dove vedere Diretta Fiorentina Milan Streaming Live senza RojaDirecta Video e TarjetaRojaOnline Gratis. Partita valida per la 28a giornata della Serie A 2020/21, si gioca oggi domenica 21 marzo 2021 con fischio d’inizio alle ore 18 italiane. Diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà?

La Fiorentina è reduce da 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria col Benevento nell’ultimo turno, il Milan invece ha collezionato 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta con il Napoli nell’ultime giornata di campionato. Il tecnico viola Cesare Prandelli ha perso tutte le ultime 7 sfide da allenatore in Serie A contro il Milan e in 6 di queste le sue squadre non sono riuscite a fare goal.

Fiorentina Milan Diretta Streaming al posto di Rojadirecta TV

Fiorentina Milan viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Sfida tra due delle tre squadre che in percentuale hanno subito più gol su sviluppo di calcio d’angolo in questo campionato: la Fiorentina il 19% (otto su 42), il Milan la stessa percentuale (sei su 31). Al pari delle due il Verona (19%, sei su 32).

Fiorentina Milan Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Fiorentina Milan in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

La partita non si può vedere considerata illegale in Italia.

Escludendo il Meazza, l’Artemio Franchi di Firenze è lo stadio dove Hakan Calhanoglu del Milan ha segnato più gol in Serie A: due reti in tre partite giocate nell’impianto viola.

Fiorentina Milan Formazioni

Cesare Prandelli ha perso tutte le ultime sette sfide da allenatore in Serie A contro il Milan e in sei di queste sette sfide le sue squadre non sono riuscite a fare gol.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Vlahovic, Ribery. Allenatore Prandelli. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Biraghi, Igor, Kokorin.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: Rebic. Indisponibili: Leao, Maldini, Mandzukic, Romagnoli, Calabria.

Alternative per vedere Fiorentina Milan in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Fiorentina Milan non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis, sono irregolari con la legge italiana.

A Dusan Vlahovic della Fiorentina manca una sola rete per diventare il miglior marcatore serbo in un singolo campionato di Serie A: in questo momento è a quota 12 gol, gli stessi messi a referto da Sergej Milinkovic-Savic nel 2017/18.