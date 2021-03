ROJADIRECTA Juventus-Benevento, Fiorentina-Milan, Roma-Napoli e Verona-Atalanta: Orario Diretta TV Oggi Streaming

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza TarjetaRojaOnline o Rojadirecta) di oggi domenica 21 marzo 2021, dove spiccano Juventus-Benevento, Fiorentina-Milan, Roma-Napoli e Verona-Atalanta, tutte partite della 28a giornata di Serie A.

12:30 Verona-Atalanta Streaming (Serie A) – Dazn e Dazn1

Mattia Zaccagni ha segnato cinque gol per il Verona in questa stagione di Serie A, con quattro di questi gol arrivati dopo l’ora di gioco. Allo stesso modo, Luis Muriel ha segnato cinque gol nelle sue ultime otto partite ufficiali, arrivati tutti nella ripresa. Statistica in evidenza: l’Atalanta ha segnato per prima in 13 delle sue 15 vittorie in questa stagione di SerieA finora.

Streaming Verona Atalanta disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

12:30 Roma-Ascoli (Campionato Primavera) – Sportitalia

12:30 Milan-Empoli (Serie A Femminile) – Milan Tv (Visibile su Dazn), Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

12:30 Juventus U23-Olbia (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

13:00 Celtic-Rangers (Scottish Premier League) – Sky Sport Football

13:00 Strasburgo-Lens (Ligue 1) – Dazn

13:30 Hoffenheim-Mainz (Bundesliga) – Sky Sport Arena

14:00 Getafe-Elche (Liga) – Dazn

14:30 Chelsea-Sheffield United (Fa Cup) – Dazn

14:30 Az-Psv (Eredivisie) – Dazn

14:30 Legnano-Castellanzese (Serie D) – Sportitalia

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

15:00 Juventus-Benevento Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Il giocatore di maggior valore (MVP) della Juventus, CR7 Cristiano Ronaldo, ha segnato l’ultima volta una tripletta nel primo tempo. Ha anche segnato in entrambe le partite casalinghe precedenti di Serie A contro avversarie neopromosse, segnando due gol nel corso del primo tempo. Allo stesso modo, Gianluca Caprari ha segnato tre dei suoi cinque gol in questa stagione di Serie A nel corso del primo tempo. Statistica in evidenza: la Juventus è l’unica squadra della Serie A a non aver ancora subìto un gol tra il 16° ed il 30° minuto di gioco.

Streaming Juventus Benevento sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Sampdoria-Torino (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite)

15:00 Udinese-Lazio (Serie A) – Dazn e Dazn1

15:00 Reggina-Chievo (Serie B) – Dazn

15:00 Bologna-Fiorentina (Campionato Primavera) – Sportitalia

15:30 Hertha-Leverkusen (Bundesliga) – Sky Sport Football

16:00 West Ham-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Uno

16:15 Valencia-Granada (Liga) – Dazn

16:15 Villarreal-Cadice (Liga) – Dazn

17:05 Lilla-Nimes (Ligue 1) – Dazn

18:00 Fiorentina-Milan Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Dušan Vlahović (FIO) ha segnato l’ultima volta una tripletta nel primo tempo, con otto dei suoi 12 gol in Serie A che sono arrivati nel primo tempo.

Per quanto riguarda il Milan, Zlatan Ibrahimović torna dopo un infortunio, ed ha segnato una doppietta in sei diverse partite in questa stagione di Serie A, segnando il gol di apertura in tutte e sei. Statistica in evidenza: dall’inizio della stagione 2019/20, la Fiorentina ha perso il 66,67% delle partite di Serie A in cui era sfavorita dai bookmaker.

Streaming Fiorentina Milan sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

18:00 Leicester-Manchester United (Fa Cup) – Dazn

18:00 Friburgo-Augsburg (Bundesliga) – Sky Sport Football

18:30 Atletico Madrid-Alaves (Liga) – Dazn

20:00 Ajax-Ado Den Haag (Eredivisie) – Dazn

20:30 Aston Villa-Tottenham (Premier League) – Sky Sport Football.

20:45 Roma-Napoli Streaming (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Edin Dzeko (ROM) ha segnato tre dei suoi ultimi cinque gol in Serie A nei primi 15 minuti di gioco. Nel frattempo, Matteo Politano (NAP) ha segnato tutti e sei i suoi ultimi gol in campionato nella ripresa, incluso il gol decisivo per la vittoria l’ultima volta contro il Milan.

Statistica in evidenza: l’esito (vittoria/pareggio/sconfitta) alla fine del primo tempo non è mutato alla fine della partita nel 58,0% (29) degli ultimi 50 scontri diretti casalinghi della Roma contro il Napoli.

Streaming Roma Napoli sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:00 Salernitana-Brescia (Serie B) – Dazn e Dazn1

21:00 Lione-Psg (Ligue 1) – Dazn

21:00 Real Sociedad-Barcellona (Liga) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.