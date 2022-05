MILAN FIORENTINA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla Online Serie A: PirloTV Video Sky o Dazn?

Dove vedere Diretta Milan-Fiorentina Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 15:00 italiane di oggi domenica 1° maggio 2022, la Fiorentina visita il Milan allo Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano, partita valida per la 35a giornata di Serie A. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Milan-Fiorentina streaming gratis e diretta video tv.

Il Milan ha collezionato 2 pareggi senza goal e 2 vittorie nelle ultime 4 giornate, la Fiorentina invece è reduce da 2 vittorie e 2 sconfitte consecutive, fra cui il pesante 4-0 subito alla Dacia Arena dall’Udinese. Rafael Leão e Olivier Giroud sono i migliori marcatori dei rossoneri con 9 reti ciascuno, dall’altra parte escluso Vlahovic, passato a gennaio alla Juventus, spiccano le 5 marcature di Lucas Torreira.

Il Milan ha segnato almeno due gol in tutte le ultime tre sfide di Serie A contro la Fiorentina e non registra una striscia più lunga contro la Viola nella competizione da quella di sei tra il 1992 e il 1996. Milan e Fiorentina non pareggiano al Meazza in Serie A dall’1-1 del 26 ottobre 2014, firmato da Nigel de Jong e Josip Ilicic – da allora quattro vittorie interne e due viola.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessié, Leao; Giroud. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Florenzi, Kjaer.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikoné, Cabral, Gonzalez. Allenatore Italiano. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Castrovilli.

Milan-Fiorentina in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Si gioca dopo Juventus-Venezia online delle 12:30

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha sempre subito gol nelle ultime 13 trasferte di Serie A: nell’era dei tre punti a vittoria solo due volte i viola sono arrivati a 14 gare fuori casa consecutive con almeno un gol al passivo con lo stesso allenatore in panchina: con Cesare Prandelli nel dicembre 2020 (15) e con Roberto Mancini nel dicembre 2001 (14).

Milan-Fiorentina streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Fiorentina ha perso nelle ultime due gare di campionato e non colleziona tre ko di fila in Serie A addirittura da dicembre 2019 (quattro in quel caso, con Vincenzo Montella in panchina).

La sfida tra Milan-Fiorentina non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV Club.

