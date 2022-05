JUVENTUS VENEZIA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla Online Serie A: PIRLTOTV Sky o Dazn?

Dove vedere Diretta Juventus-Venezia Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 12:30 italiane di oggi domenica 1° maggio 2022, il Venezia del nuovo tecnico Soncin, visita all’Aalianz Stadium di Torino la Juventus di Massimiliano Allegri per la 35a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Venezia streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Juventus-Venezia Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



All’Allianz Stadium sbarca un Venezia letteralmente all’ultima spiaggia e che in settimana ha annunciato l’esonero del tecnico Paolo Zanetti, momentaneamente rimpiazzato da Soncin, dopo la sconfitta interna contro l’Atalanta. Il ruolino di marcia degli arancioneroverdi è di otto sconfitte consecutive e per evitare il pronto ritorno in Serie B dopo un solo anno in massima serie servirà una vera e propria impresa.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Kean; Vlahovic. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Arthur, Chiesa, Cuadrado, De Sciglio, Kaio Jorge, Locatelli, McKennie.

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke. Allenatore Soncin. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ebuehi, Lezzerini, Modolo, Romero.

Juventus-Venezia Diretta al posto di Rojadirecta TV



Juventus-Venezia in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. In TV anche su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La Juventus ha vinto 10 delle 12 gare casalinghe contro il Venezia in Serie A, segnando una media di 2.4 reti a partita; grazie ai nove successi interni consecutivi all’attivo, quella arancioneroverde può diventare la terza formazione veneta che i bianconeri battono almeno 10 volte di fila in casa nel massimo campionato, dopo il Verona (12, tra il 1989 e il 2019) e il Vicenza (14, tra il 1959 e il 1973).

Juventus-Venezia Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Juventus-Venezia streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Streaming gratis online per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Negli ultimi due appuntamenti domestici in campionato, la Juventus è stata sconfitta dall’Inter (0-1) e ha pareggiato contro il Bologna (1-1) – l’ultima volta in cui non ha vinto tre partite interne di fila in Serie A è stata nel settembre 2015 (contro Udinese, Chievo e Frosinone).

Juventus-Venezia Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Juventus-Venezia non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Considerando tre punti a vittoria da sempre, questa può essere solo la seconda stagione di Serie A in tutta la sua storia in cui la Juventus ottiene più punti fuori casa rispetto a quelli in casa, dopo il 1949/50; al momento ne ha raccolti 31 all’Allianz Stadium, 35 in trasferta.

